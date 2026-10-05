Eccellenza, per Marsala e Alcamo 3 punti d’oro

Il Marsala 1912 conquista i 3 punti al Municipale “Nino Lombardo Angotta” contro il Montelepre e ottiene una vittoria preziosa al termine di una gara combattuta, nella quale gli azzurri hanno saputo costruire il gioco e resistere contro una squadra ostica, nella quarta giornata di Eccellenza Girone A. Il Marsala di Mister Giannusa passa con la rete di Galfano dopo una bella azione. Per gli altri risultati, l’Alcamo 1928 fa il colpo a Sciacca e ottiene 3 punti d’oro vincendo 1 a 2, Castellammare Calcio 94 – Don Carlo Lauri Misilmeri termina in pareggio a reti inviolate, il San Vito Lo Capo cade 2 a 1 a San Cataldo.