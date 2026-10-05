Calcio-mania a Marsala, nasce una squadra per la Terza Categoria

Il calcio marsalese si arricchisce di una nuova realtà. Nasce la 91025 Marsala, società che si prepara ad affrontare per la prima volta il prossimo campionato di calcio a 11 – FIGC – Terza Categoria, Girone di Trapani, con l’obiettivo di costruire non soltanto una squadra, ma un progetto sportivo e sociale fortemente legato alla città. Alla base dell’iniziativa ci sono la passione per il calcio, la valorizzazione dei giovani e la volontà di creare uno spazio capace di mettere insieme persone, storie e culture differenti, facendo dello sport uno strumento di aggregazione, integrazione e appartenenza. A guidare la società è una figura femminile, la Presidente Laura Saladino, Laureata in Scienze Motorie, con titoli CONI di Preparatore Atletico con diploma di 1° e 2° livello, Istruttrice e Tecnico SNaQ CONI in Ginnastica Finalizzata alla Salute e al Fitness, istruttrice ACSI e Tecnico Sportivo Coni disciplina Kitesurfing, Chinesiologa, Coach Nutrizionale e Laureanda in Scienze della Nutrizione e Nutraceutica.

La Presidente presenta così l’inizio della nuova avventura:

“È con grande entusiasmo che annunciamo l’iscrizione ufficiale della nostra squadra al prossimo campionato di Terza Categoria. Partiamo dalla base del calcio dilettantistico con un obiettivo chiaro; creare una realtà solida, unita e fondata su valori sani come la passione, il rispetto e il senso di appartenenza al nostro territorio.Prima ancora dei risultati, vogliamo costruire un gruppo di cui tutta la comunità possa andare fiera.Ai giocatori e allo staff tecnico auguro buon lavoro per questa sfida. Uno degli elementi caratterizzanti della 91025 Marsala sarà la dimensione sociale del progetto e ci auguriamo che questa nuova realtà possa suscitare curiosità, interesse e partecipazione, avvicinando sempre più persone a chi vorrà accompagnarci in questo percorso“.

Dimensione sociale e valori

L’idea è quella di costruire una squadra nella quale amicizia, rispetto, inclusione e spirito di gruppo possano avere un ruolo centrale, affiancando alla dimensione sportiva quella umana e sociale. La società punta infatti a favorire l’incontro tra i ragazzi del territorio e giovani provenienti da esperienze, realtà e culture differenti, utilizzando il calcio come linguaggio comune e come occasione di confronto. Per la 91025 Marsala, quindi, la partita non rappresenterà l’unico punto di arrivo; il progetto nasce con l’ambizione di creare relazioni, coinvolgere la comunità e costruire nel tempo un’identità riconoscibile.

L’identità visiva e il simbolo

Anche l’identità visiva della società è stata pensata per richiamare il profondo legame con la città. Al centro dello stemma trova spazio un simbolo stilizzato che riporta alla “M”, costruita attraverso tre elementi grafici che richiamano idealmente alcuni dei tratti distintivi del territorio. I colori completano il racconto:

Bianco: associato al sale e alle storiche saline marsalesi;

Rosso: richiama i celebri e intensi tramonti della città;

Blu: simbolo del mare e del legame con la costa;

Oro: scelto per conferire eleganza, carattere e distinguibilità allo stemma.

La preparazione atletico-sportiva

La nuova stagione è già entrata nel vivo. La 91025 Marsala ha svolto i primi stage di selezione, avviato le sedute di allenamento e iniziato ufficialmente la preparazione atletica in vista del debutto in campionato. È l’inizio di un percorso che parte dalla Terza Categoria, ma guarda già alla costruzione di una realtà capace di crescere dentro e fuori dal campo.