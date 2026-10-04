Politica marsalese in lutto, è morto Ignazio Ardagna

Lutto nella politica marsalese per la morte di Ignazio Ardagna. Settantatre anni, originario di Strasatti, nel versante sud del territorio lilibetano, Ardagna è stato in prima linea nelle manifestazioni in difesa del mondo agricolo, partecipando al movimento dei Forconi al fianco di Martino Morsello, che lo designò nella sua squadra assessoriale nella campagna elettorale per le amministrative del 2012. Rappresentò le istanze del settore anche nelle altre formazioni politiche a cui si è avvicinato negli ultimi anni (Italexit, Indipendenza, Futuro Nazionale).
La camera ardente per Ignazio Ardagna è stata allestita presso la sala del commiato Marino in via Ugo Foscolo, nel piazzale del cimitero di Marsala.