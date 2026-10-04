Il ruolo del volontariato e il futuro della protezione civile: convegno di Anpas a Valderice

Valorizzare i volontari, coinvolgere i giovani e rafforzare la prevenzione attraverso la conoscenza del territorio. Questi i temi al centro del convegno «Il tempo che scegliamo di dare. Storie, esperienze e futuro della Protezione civile», organizzato da Anpas Sicilia al Resort Venere di Erice, nell’ambito dell’assemblea regionale che domenica porterà all’elezione della nuova dirigenza.

All’incontro, moderato dal giornalista Manlio Viola, hanno partecipato il sindaco di Valderice Francesco Stabile, il deputato regionale Dario Safina, Totò Cordaro, subcommissario per la depurazione in Sicilia, intervenuto su delega del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, il direttore del Dipartimento regionale della Protezione civile Salvo Cocina, che ha portato i saluti del presidente della Regione siciliana Renato Schifani, e il presidente nazionale Anpas Niccolò Mancini. A concludere i lavori è stato il presidente di Anpas Sicilia Lorenzo Colaleo.

A dare il senso della mattinata sono state le storie dei volontari. Particolarmente toccante la testimonianza di Giuseppe Aceto, sopravvissuto al terremoto del Belice e impegnato nei soccorsi come carabiniere.

Proprio durante quell’emergenza decise che avrebbe restituito la fortuna di essere sopravvissuto facendo qualcosa di buono per gli altri. Una scelta che lo portò a fondare una pubblica assistenza, oggi attiva da trent’anni nel territorio di Trapani. Il suo racconto ha legato la memoria del terremoto a un impegno duraturo verso la comunità.

La presenza di giovani in sala ha attraversato anche gli interventi istituzionali. Dario Safina ha ringraziato i volontari per il lavoro svolto a favore della collettività e auspicato che la politica sappia attrarre e coinvolgere le nuove generazioni come riesce a fare il volontariato. Totò Cordaro ha richiamato il valore della prevenzione e il rilancio del Dipartimento di Protezione civile.

Sul rapporto con i giovani si è soffermato anche Salvo Cocina, sottolineando come nelle associazioni trovino un progetto, un ruolo e la possibilità concreta di contribuire alla comunità. «Il volontariato va valorizzato», ha affermato, richiamando la responsabilità dei sindaci e la necessità di presidiare il territorio. Cocina ha inoltre evidenziato l’importanza di studiare e comprendere le allerte meteo e di rispondere alle capacità e alle aspettative delle nuove generazioni.

«Il volontariato è una scelta strategica del Paese», ha sottolineato Niccolò Mancini. Per il presidente nazionale Anpas, le associazioni devono essere coinvolte nelle scelte e nella prevenzione proprio perché conoscono i territori. L’obiettivo è contribuire a «trasformare la società in una società più giusta», rafforzando l’azione delle singole pubbliche assistenze attraverso l’appartenenza al movimento.

Mancini ha richiamato anche il contributo della digitalizzazione, citando l’esperienza di SOS Valderice e della sua sala operativa digitale per il monitoraggio del territorio e la prevenzione degli incendi.

Nelle conclusioni, Lorenzo Colaleo ha ribadito il ruolo delle reti nazionali e la necessità di valorizzare le volontarie e i volontari per la formazione, le competenze e la passione che mettono al servizio delle comunità. Un riconoscimento che deve tradursi nel loro coinvolgimento e nel sostegno al lavoro delle associazioni.

Il convegno ha aperto la giornata di sabato dell’assemblea regionale di Anpas Sicilia, dedicata nel pomeriggio anche al percorso compiuto negli ultimi diciotto anni. Oggi i delegati delle pubbliche assistenze aderenti eleggeranno i nuovi organismi regionali, aprendo una nuova fase nella vita del movimento.