Calcio a 5: il Futsal Mazara vince in rimonta il derby con il Marsala

Il Futsal Mazara inizia alla grande il campionato e fa suo il derby contro il Marsala Futsal con il risultato di 3-2 in rimonta, conquistando così i primi tre punti al cospetto di un avversario tosto, che aveva chiuso il primo tempo in vantaggio di due reti.

Le due squadre si sono affrontate per la terza volta in tre settimane dopo il doppio impegno di Coppa, che ha visto i mazaresi staccare il pass per il Secondo Turno. E sono proprio i gialloblù i primi ad affacciarsi in avanti, Giannattasio fa fuori un avversario e conclude testando i riflessi di Cosenza, che si rifugia in corner. Poi sono Agugliaro e Palumbo a provarci, ma la formazione lilibetana si salva. Al 4’, rispondono gli azzurri con Caropi, ma il suo destro è rimpallato da Palumbo. Mazaresi pericolosi con Moragas, il cui destro al volo finisce di un soffio a lato. Al 7’, Marsala Futsal in vantaggio, con Giubilei che viene favorito da una deviazione dopo una conclusione di Cosenza e indisturbato mette in rete. Il gol dà morale agli ospiti che 50 secondi più tardi trovano addirittura il raddoppio, questa volta con Caropi, il quale concretizza al meglio una ripartenza. La formazione di mister Bruno, oggi squalificato, fatica a reagire e rischia ancora su un tentativo di Bonato, che impegna Mambella. I gialloblu riescono però a farsi vedere al 14’ con Turello, sul quale è decisivo in chiusura Bavaresco. A poco più di 5’ dall’intervallo, interventi rudi da una parte e dall’altra ma gli arbitri lasciano giocare, prima di una conclusione di Caropi respinta da Mambella, un tentativo di Giannattasio, di poco a lato, e due conclusioni di Buscaglia, una respinta da Bavaresco sul primo palo, l’altra che finisce fuori di un nulla. Gli azzurri gestiscono però il cronometro e così si va al riposo sullo 0-2.

In avvio di ripresa, la formazione gialloblu ha una montagna da scalare e due gol da rimontare. Il primo episodio arriva dopo circa due minuti, quando Bavaresco, già ammonito, commette fallo su Moragas che stava per girarsi al limite dell’area: per il 10 azzurro secondo giallo e conseguente espulsione. I padroni di casa però non riescono ad approfittare della momentanea superiorità numerica e si rendono pericolosi quando la parità numerica viene ristabilita con Moragas, che colpisce il palo in girata. La porta sembra stregata per il Futsal Mazara che però al 7’ accorcia le distanze con Palumbo, che dalla distanza indovina l’angolo lontano, battendo Cosenza. Il gol toglie certezze agli ospiti, che nonostante il vantaggio schierano il power play lasciando la porta sguarnita e la formazione di casa ne approfitta subito con Moragas che deposita in rete di testa a porta sguarnita per il 2-2. Un altro legno nega il vantaggio al Futsal Mazara, Agugliaro spacca la traversa su punizione, poi invece è Cosenza a volare su un sinistro di Giannattasio. A circa 5’ dal termine, Caropi conclude a botta sicura, Mambela però si oppone con un miracolo. Il Marsala si rende ancora pericoloso nel giro di pochi secondi prima con Chilelli, sinistro deviato in angolo, e poi con Giubilei, sul quale è ancora decisivo Mambella. Nel finale cresce la squadra gialloblù: prima Turello costringe Cosenza a un grande intervento, poi però il portiere azzurro non può nulla su Moragas, che a 1’43’’ dal termine difende palla, si gira al limite e fa 3-2 insaccando all’angolo lontano. Gli azzurri provano la reazione nervosa nel finale, ma sono ancora i mazaresi a sfiorare il gol con Palumbo, prima della sirena finale.

IL TABELLINO

Futsal Mazara: Mambella, La Grutta, Butnaru, Buscaglia, Agugliaro, Moragas, Giannattasio, Novara, Palumbo, Pirrone, Turello, Uider. All. Vincenzo Bruno (squalificato).

Marsala Futsal: Cosenza, Rizzi, Giubilei, Marino, Caropi, Chilelli, Bavaresco, Zullo, Ambrogi, Crimi, Palmeri, Bonato. All. Giuseppe Fiorenza.

Marcatori: pt 6’50’’ Giubilei, 7’39’’ Caropi; st 6’25’’ Palumbo, 7’01’’ Moragas, 18’17’’ Moragas.

Arbitro 1: Fabio Perez (Siracusa); Arbitro 2: Giuseppe Sirna (Acireale); Cronometrista: Claudio Martinico (Marsala).

Note: Ammoniti: Giannattasio (Maz), Uider (Maz), Bavaresco (Mar), Novara (Maz), Chilelli (Mar), Bonato (Mar). Espulsi: al 1’41’’ st Bavaresco (Mar) per doppia ammonizione. Falli: pt 3-2; st 1-3.