Caso ‘Pipitone’, conflitti adolescenziali, famiglia e uso dei social: occhio alle emulazioni

L’episodio avvenuto nei giorni scorsi all’istituto comprensivo “Garibaldi-Pipitone” di Marsala ha riportato al centro dell’attenzione il tema della violenza tra i minori e del ruolo della scuola nella prevenzione dei comportamenti a rischio. Una studentessa di terza media ha infatti tentato di aggredire con un coltello una coetanea di 12 anni dentro i bagni della scuola senza riuscire a colpirla grazie al tempestivo intervento del personale scolastico e di altri studenti. Nessuno è rimasto ferito, ma la vicenda ha suscitato forte preoccupazione in città e non solo. Nelle ore successive all’accaduto sono emersi ulteriori particolari. Secondo quanto riportato da La Repubblica, nello smartphone della giovane sarebbero state trovate immagini e contenuti riconducibili a uno dei più noti autori di stragi negli Stati Uniti. Un elemento che è ora all’attenzione degli investigatori e che contribuisce a delineare un quadro più complesso, nel quale si intrecciano disagio adolescenziale, fascinazione per la violenza e influenza dei contenuti reperibili online. Sul caso è intervenuto il Partito Democratico di Marsala, che ha invitato ad affrontare la vicenda senza semplificazioni, proponendo un rafforzamento dei servizi di supporto psicologico nelle scuole, percorsi strutturati di educazione alle relazioni e una maggiore collaborazione tra istituzioni scolastiche, famiglie e servizi sociali. Anche le organizzazioni sindacali della scuola hanno lanciato un allarme, sottolineando come episodi di questo tipo non possano essere considerati fatti isolati.

I sindacati hanno richiamato la necessità di ricostruire un autentico patto educativo tra scuola e famiglie, potenziando gli strumenti di prevenzione del disagio giovanile e il supporto agli insegnanti, sempre più spesso chiamati a gestire situazioni complesse che vanno oltre la dimensione strettamente didattica. L’episodio di Marsala si inserisce in un contesto nazionale che negli ultimi anni ha registrato diversi casi di aggressioni all’interno degli istituti scolastici. Nel febbraio del 2024 a Varese uno studente di 17 anni accoltellò una docente di sostegno all’interno della scuola, ferendola gravemente. Quest’anno è accaduto nella bergamasca e giorni fa a Roma, uno studente ha colpito un’insegnante con un coltello durante una lite. Vicende che hanno riacceso il dibattito sulla crescente fragilità di una parte del mondo adolescenziale e sulla necessità di strumenti educativi e psicologici più efficaci. Il riferimento emerso dall’analisi del telefono della studentessa marsalese richiama inevitabilmente il fenomeno delle school shootings statunitensi, che negli ultimi decenni hanno segnato profondamente l’opinione pubblica mondiale.

Tra gli episodi più tragici vi è la strage della Columbine High School, avvenuta il 20 aprile 1999 in Colorado, quando due studenti uccisero 13 persone prima di togliersi la vita. Quel massacro è diventato nel tempo un simbolo negativo, alimentando in alcuni casi fenomeni di emulazione e di mitizzazione degli autori. Negli anni successivi gli Stati Uniti hanno conosciuto altre tragedie, come quella della Sandy Hook Elementary School nel Connecticut nel 2012, con 26 vittime, e quella della Robb Elementary School di Uvalde, in Texas, nel 2022, dove morirono 21 persone tra alunni e insegnanti. Proprio il rischio di emulazione rappresenta uno degli aspetti più studiati da psicologi e criminologi. L’accesso a contenuti online che celebrano o romanticizzano gli autori delle stragi può infatti influenzare soggetti particolarmente vulnerabili, soprattutto in presenza di situazioni di isolamento, disagio emotivo o conflittualità relazionale. La vicenda di Marsala, fortunatamente conclusasi senza conseguenze fisiche, riapre dunque interrogativi che vanno oltre il singolo episodio. Dalla gestione dei conflitti tra adolescenti all’uso dei social network, fino alla necessità di rafforzare la rete tra scuola, famiglie e servizi territoriali, il caso evidenzia come il tema della prevenzione del disagio giovanile sia destinato a rimanere una delle principali sfide educative dei prossimi anni.