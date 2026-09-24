Il Mare colore dei libri, Arcigay ricorda l’attivista Nino Gennaro “Rivendichiamo la felicità”. VIDEO

redazione

Il Mare colore dei libri, Arcigay ricorda l’attivista Nino Gennaro “Rivendichiamo la felicità”. VIDEO

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giovedì 24 Settembre 2026 - 17:07

A “Il Mare colore dei libri”, il Festival dell’editoria che si è svolto a Marsala il 19 e 20 settembre al Parco Archeologico Lilibeo, non solo libri ma anche momenti di riflessione per la tutela dei diritti LGBTQ+. “O si è felici o si è complici” è un talk in collaborazione con l’Associazione “Shorùq Arcigay Trapani” che ha visto Maria Di Carlo (partner storica del poeta Nino Gennaro) e del giornalista Francesco Lepore (Linkiesta, “Il delitto di Giarre. 1980: un caso insoluto e le battaglie del movimento LGBT+ in Italia”), coordinato da Francesco Vinci. L’incontro era centrato sulla figura di Nino Gennaro, attivista, poeta, drammaturgo, dichiaratamente omosessuale, che nella sua città, Corleone, si è battuto per i diritti civili fino alla morte, avvenuta nel 1995, a causa dell’AIDS.

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