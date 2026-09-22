Marsala: ragazzina del “Pipitone” tenta di aggredire coetanea con un coltello

Un fatto preoccupante è avvenuto all’Istituto Comprensivo “Garibaldi-Pipitone” di Marsala. Un fatto che significa quanto bisogna stare vicino alle famiglie e che la scuola deve sostenere i genitori. Una studentessa di 13 anni ha cercato di aggredire con un coltello (portato da casa probabilmente), in bagno, una coetanea di 12 anni di un’altra classe. A parlare è la dirigente scolastica Mariella Parrinello: “Conosco da 8 anni la nostra studentessa oggi arrivata alle scuole medie, non ha mai dato problemi di nessun tipo, soprattutto di comportamento, non ha mai preso un rimprovero dagli insegnanti. Forse ha compiuto il gesto in un momento di fragilità emotiva”. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, ma è stata la stessa vigilanza scolastica a bloccare il tentativo di aggressione. Per questo non è stato richiesto l’intervento del 118. La bambina è stata consegnata ai genitori ed allontanata per ora da scuola. La preside fa sapere che l’Istituzione sarà vicina al percorso della giovane studentessa e nel pomeriggio si terrà un Consiglio di classe per discutere della vicenda e più in generale di un fenomeno delicato legato anche alle fragilità e debolezze che gli adolescenti possono vivere.