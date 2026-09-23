Violenza a scuola, l’allarme dei sindacati: “Serve un nuovo patto educativo”

Una ragazzina di 13 anni avrebbe portato un coltello all’interno dell’Istituto comprensivo “Garibaldi-Pipitone” di Marsala ed ha tentato di aggredire una 12enne della stessa scuola in un bagno. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha suscitato forte preoccupazione tra famiglie, docenti e istituzioni scolastiche. Secondo quanto emerso, la giovane, studentessa di terza media, avrebbe estratto l’arma ad una coetanea, minacciandola. La situazione avrebbe potuto degenerare rapidamente, ma il tempestivo intervento del personale scolastico ha consentito di disarmare la ragazza e di evitare conseguenze più gravi. Dopo l’accaduto sono stati informati i genitori delle alunne coinvolte e sono stati avviati gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica e le motivazioni che hanno portato al gesto. L’episodio ha acceso nuovamente i riflettori sul disagio giovanile e sulla necessità di rafforzare le attività di prevenzione all’interno delle scuole.

Sulla vicenda sono intervenuti – oltre ad alcune forze politiche come il PD – anche il segretario generale della UIL Scuola, Giuseppe D’Aprile, il segretario generale della UIL Scuola Trapani, Fulvio Marino, e il segretario generale della UIL Trapani, Tommaso Macaddino, che hanno definito quanto accaduto «un fatto molto grave che scuote profondamente il mondo della scuola e l’intera comunità». I rappresentanti sindacali hanno sottolineato come non possa essere considerata normale l’idea che una studentessa entri in classe portando con sé un’arma e hanno invitato a una riflessione sulle cause profonde che possono portare a comportamenti così estremi. Secondo la UIL, dietro episodi di questo tipo si nascondono spesso fragilità emotive e relazionali che la scuola si trova a gestire quotidianamente.

Da qui la richiesta di rafforzare il patto educativo tra famiglie e istituzioni scolastiche e di potenziare in maniera strutturale i servizi di supporto psicologico negli istituti, con l’obiettivo di intercettare il disagio prima che possa trasformarsi in episodi di violenza. La vicenda della “Pipitone” rappresenta uno dei più gravi episodi registrati negli ultimi anni nelle scuole del Marsalese e rilancia il dibattito sul ruolo della comunità educante nel prevenire fenomeni di disagio e conflittualità tra i più giovani.