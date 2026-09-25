Topi alla scuola “Ferrara” di Mazara, studenti in protesta. Il sindaco si attiva

Ci sono i topi all’interno e nelle aree esterne dell’Istituto superiore “Francesco Ferrara” di Mazara del Vallo dove da alcuni giorni è in corso una protesta, lecita, da parte degli studenti. La presenza di roditori è stata segnalata dagli stessi studenti anche all’interno dei servizi igienici dell’istituto. La scuola, dalle informazioni riferite dalla dirigente scolastica Maria Luisa Asaro, ha già provveduto lo scorso 22 settembre ad effettuare un intervento di derattizzazione dei locali interni ed esterni dell’edificio. Nonostante l’intervento, la protesta degli studenti è però proseguita e nella mattinata di ieri una rappresentanza degli studenti è stata ricevuta dal sindaco Salvatore Quinci al Palazzo dei Carmelitani dove i ragazzi hanno espresso il proprio disagio e chiesto il sostegno dell’Amministrazione comujnale in merito alla pulizia straordinaria dell’edificio non ancora eseguita.

Nel corso dell’incontro, il sindaco ha ribadito la propria vicinanza agli studenti chiarendo però che la competenza relativa alla pulizia e alla gestione dell’istituto scolastico è in capo alla dirigenza scolastica. Quinci, nella sua qualità di sindaco e anche di presidente del Libero Consorzio Comunale ha però assicurato la propria disponibilità a collaborare con la dirigente Maria Luisa Asaro per contribuire alla risoluzione della problematica. «Capisco perfettamente il disagio e la preoccupazione degli studenti e delle loro famiglie e per questo ho voluto incontrarli personalmente. Non possiamo ignorare una situazione che riguarda la sicurezza e il decoro di un luogo frequentato quotidianamente da tanti ragazzi – afferma il sindaco Salvatore Quinci – e sto mantenendo un confronto costante con la dirigente e con il vice preside affinché si possa arrivare nel più breve tempo possibile ad una soluzione». Il sindaco si è inoltre attivato, unitamente alla dirigente scolastica, per poter procedere dapprima ad una pulizia esterna dell’edificio e successivamente si procederà a valutare anche la necessità di un’ulteriore pulizia straordinaria degli ambienti interni insieme a quella di effettuare un secondo intervento di derattizzazione.Laddove ci sono delle preoccupazioni collettive è sempre giusto ascoltarle e comprenderle e per questo motivo il sindaco Quinci continuerà ad essere in stretto contatto con la dirigente scolastica fino alla risoluzione del probl