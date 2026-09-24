Regione, si dimette l’assessore Ingala e Schifani nomina Francesca Garigliano

L’assessore regionale alla Funzione pubblica e alle autonomie locali Elisa Ingala, si è dimessa dall’incarico. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha accettato le dimissioni e ha nominato al suo posto Francesca Garigliano, che giurerà davanti all’Assemblea regionale siciliana nella prima seduta utile. Fino ad allora, l’interim dell’assessorato sarà assunto dallo stesso Schifani. Avvocato, Garigliano è componente del consiglio di amministrazione della Sac e in passato ha fatto parte anche degli organi societari di Irfis. «Ringrazio l’assessore Ingala – afferma Schifani – per il lavoro svolto in questi mesi e per il contributo dato all’attività della giunta di governo. Il nuovo assessore Francesca Garigliano proseguirà il percorso di attuazione del programma di governo».