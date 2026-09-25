Giornate Europee del Patrimonio al Parco Lilibeo, iniziative e aperture serali

Sabato 26 e domenica 27 settembre tornano le Giornate Europee del Patrimonio (GEP), dedicate quest’anno al tema “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”, declinazione italiana del tema europeo “Heritage at Risk: Protecting, Renewing, Reimagining”. L’edizione 2026 invita a riflettere sulle sfide che interessano oggi il patrimonio culturale e sulla necessità di proteggerlo, conservarlo e renderlo accessibile alle generazioni future, sperimentando al tempo stesso nuove modalità di valorizzazione e fruizione. Anche il Parco Archeologico di Lilibeo a Marsala – diretto da Anna Occhipinti – aderisce alle suddette Giornate Europee del Patrimonio con un programma che mette al centro il rapporto tra conservazione, rinnovamento e valorizzazione. Il calendario prende avvio sabato 26 settembre alle ore 17, nella Sala Honor Frost del Museo Lilibeo, con l’incontro “Storie di Rinascita al Parco di Lilibeo”. L’appuntamento sarà dedicato alla presentazione dei restauri appena conclusi dei mosaici e dell’atrio tetrastilo dell’Insula I e alla musealizzazione delle tombe dipinte della Plateia Aelia.

Un momento di approfondimento per raccontare al pubblico gli interventi realizzati e il lavoro necessario per restituire alla fruizione importanti testimonianze del patrimonio archeologico di Lilibeo. Interverranno la direttrice del Parco, Anna Occhipinti, il restauratore Giuseppe Inguì, il direttore dei lavori Mario Costa, e gli archeologi Maria Grazia Griffo e Marco Correra. L’ingresso alla conferenza è gratuito. La giornata proseguirà con una apertura serale straordinaria dalle ore 21 alle 24, con ultimo ingresso alle ore 23.Due le proposte per scoprire il Parco, la “Visita sotto le stelle”, alla Plateia Aelia, con ingresso da Piazza della Vittoria, e “Magiche Atmosfere”, al Museo Archeologico Regionale Lilibeo, con ingresso da Lungomare Boeo n. 30. L’apertura serale straordinaria prevede un biglietto simbolico di 1 euro. La programmazione proseguirà domenica 27 settembre, dalle 10 alle 13, con le visite didattiche nei siti “rinnovati”, curate da ArcheOfficina. I visitatori potranno conoscere più da vicino due luoghi del patrimonio di Lilibeo: le Latomie dei Niccolini e la Chiesa di Santa Maria della Grotta.