“Goethe&Co”, viaggio culturale tra Trapani e Erice

“Goethe&Co – Alla ricerca del sapere. Viaggi, note ed altro” è un percorso culturale promosso dall’Istituto di Cultura Italo-Tedesco di Trapani con il Goethe-Institut Italien che, tra settembre e ottobre 2026, porta ad Erice e Trapani conferenze, musica, cinema e una mostra, facendo dialogare la Sicilia con alcune delle grandi figure della cultura europea tra il Settecento e l’Ottocento. Goethe e Alexander von Humboldt sono i protagonisti ideali di un programma che attraversa discipline e linguaggi diversi e che invita il pubblico a riscoprire il viaggio non soltanto come spostamento geografico, ma come strumento di conoscenza e occasione di confronto con l’Arte, la Natura, la Storia e l’immaginazione.

Primo appuntamento sabato 26 settembre

Il primo appuntamento è in programma sabato 26 settembre alle ore 18.00 al Teatro “Gebel Hamed” di Erice con la conferenza “Il tempio che non c’è. Viaggiatori e architetti in Sicilia nell’età di Goethe”. Al centro dell’incontro c’è un’assenza capace, paradossalmente, di produrre immagini, ipotesi e racconti: il tempio di Giove che non c’è, ma che Goethe non fu il solo a cercare. A condurre il pubblico dentro questa affascinante vicenda sarà Michele Cometa, docente di Studi Culturali, Cultura visuale e Heritage presso l’università di Palermo e studioso interdisciplinare di fama internazionale, che ricostruirà lo sguardo dei viaggiatori e degli architetti sulla Sicilia nell’età di Goethe e il modo in cui monumenti, rovine, paesaggi e testimonianze dell’antico contribuirono alla costruzione dell’immaginario europeo dell’Isola. A introdurre la conferenza sarà l’architetto Vito Corte; sono previsti i saluti di Daniela Toscano, sindaca di Erice, e di Marion Weerning, presidente dell’Istituto di Cultura Italo-Tedesco di Trapani. L’incontro si svolge con il patrocinio del Comune di Erice e dell’Istituto Nazionale di Architettura – sezione Sicilia.

Il 29 incontro al Conservatorio “Scontrino”

Dal viaggio attraverso l’architettura e l’immaginario si passerà alla musica. Martedì 29 settembre alle ore 18.00, nella Biblioteca del Conservatorio musicale “A. Scontrino” in via Sceusa 1, sarà la volta di “Goethe e la musica”, un appuntamento di parole e suoni dedicato a un aspetto particolarmente suggestivo della biografia e della sensibilità del grande scrittore tedesco. Il musicologo Giovanni Insom presenterà il suo volume “La vita di Goethe attraverso la musica. Emozioni, incontri e riflessioni”, pubblicato nel 2022 da Artemide, accompagnando il pubblico alla scoperta della presenza della musica nella vita di Goethe, delle sue relazioni, dei suoi incontri e delle emozioni che l’esperienza musicale seppe suscitare nel poeta. La presentazione si trasformerà in un vero incontro tra racconto e ascolto grazie agli interventi musicali curati dal maestro Ugo Guagliardo ed eseguiti dagli studenti del Conservatorio, accompagnati al pianoforte dai maestri Ilaria Ganeri e Lorenzo Orlandi. L’appuntamento rientra anche nel progetto della rassegna “Scontriniana”, curata dalla docente Federica Riva, ed è realizzato in collaborazione con il Conservatorio di Trapani.

1° ottobre proiezione al Museo San Rocco

Il viaggio proseguirà giovedì 1° ottobre alle ore 20.30 al Museo di Arte Contemporanea “San Rocco”, in via Nunzio Nasi 1 a Trapani, con la proiezione de “La misura del mondo”, film di Detlev Buck (Germania 2012), proposto in lingua originale con sottotitoli italiani. La pellicola conduce agli inizi del XIX secolo e mette a confronto due straordinarie modalità di esplorare la realtà attraverso le figure di Alexander von Humboldt e Carl Friedrich Gauss. Il primo attraversa fisicamente il mondo, parte per il Sud America, osserva, raccoglie, misura e studia il Continente alla ricerca delle leggi e delle forme della Natura; il secondo esplora l’Universo attraverso la forza dell’astrazione e del pensiero matematico, conducendo gran parte delle proprie ricerche dalla scrivania e diventando uno dei matematici più celebri della storia. Due uomini, due metodi, due idee di conoscenza apparentemente lontane che finiscono per incontrarsi quando entrambi sono ormai anziani e famosi. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Daniel Kehlmann, che ha collaborato alla sceneggiatura dell’adattamento cinematografico di uno dei più noti successi internazionali della letteratura tedesca contemporanea. La serata è organizzata in collaborazione con il Museo di Arte Contemporanea “San Rocco”.

Mostra “Alla scoperta dell’invisibile”

A completare e prolungare nel tempo il percorso di “Goethe&Co” è la mostra “Alla scoperta dell’invisibile. L’incredibile storia di Alexander von Humboldt”,presente al “San Rocco”, che è stata prorogata e sarà visitabile fino al 15 ottobre prossimo. L’esposizione bilingue, promossa dal Goethe-Institut Italien, racconta la vita, i viaggi e il pensiero di Humboldt, grande esploratore tedesco e figura pionieristica nella comprensione delle relazioni tra gli organismi viventi, l’ambiente e i fenomeni naturali. Attraverso le colorate illustrazioni di Claudia Lieb e i testi di Volker Mehnert, tratti dall’omonimo libro pubblicato in Italia da Donzelli, la mostra restituisce il ritratto di un uomo animato da una curiosità inesauribile, capace di attraversare continenti e discipline e di guardare alla natura come a una rete di relazioni, anticipando temi che oggi sono al centro della riflessione ecologica. L’esposizione è realizzata in collaborazione con il Museo di Arte Contemporaneo San Rocco e l’associazione “Amici del Museo San Rocco” e può essere fruita anche dalle scolaresche previa prenotazione.