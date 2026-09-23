Sull’episodio alla scuola “Pipitone” di Marsala le proposte del Partito Democratico.

“Quanto accaduto presso l’Istituto “Pipitone” di Marsala — dove un’alunna si è presentata a scuola con un coltello minacciando una compagna — è un fatto grave che scuote profondamente la nostra comunità”. E’ quanto afferma in una nota la consigliera comunale del Pd Linda Licari presidente della commissione “Servizi Sociali del comune.

L’esponente e segretaria del Pd afferma di esprimere piena solidarietà alla studentessa coinvolta, alla sua famiglia e a tutto il personale scolastico.

“Un ringraziamento doveroso va agli insegnanti e agli alunni che, con prontezza e coraggio, sono intervenuti sul nascere per evitare conseguenze ben più drammatiche.

Tuttavia, come rappresentanti istituzionali e politici, abbiamo il dovere di andare oltre la giustificata reazione emotiva e i provvedimenti di pubblica sicurezza. Quando una giovanissima porta un’arma a scuola, siamo di fronte al sintomo acuto di un disagio giovanile sommerso e profondo, che spesso cova in silenzio fino a esplodere con violenza.

Condividiamo le parole della Dirigente Scolastica Mariella Parrinello: questi ragazzi vanno aiutati, non isolati. E vogliamo ricordare, con le parole di Mattarella, che la scuola ‘è aperta a tutti’ e come dispone l’art. 34 della Costituzione, deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità, a unire e a non lacerare, superando i muri della diffidenza e dell’incomunicabilità. La scuola è chiamata a produrre coesione sociale”. La politica pure!

L’episodio dimostra che le famiglie, le scuole non possono essere lasciate sole ad affrontare la sofferenza psicologica e l’analfabetismo emotivo. Istituzioni scolastiche, servizi sociali, terzo settore e Amministrazione Comunale devono agire in totale sinergia.

Come Presidente della Commissione Servizi Sociali e Segreteria del PD di Marsala, porterò la problematica in Commissione per richiedere