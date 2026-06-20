𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐫𝐬𝐚𝐥𝐚 𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐨𝐫𝐳𝐢𝐨 𝐒𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐥𝐢𝐚 𝐢𝐧𝐬𝐢𝐞𝐦𝐞: 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐢𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐨 “𝐋𝐞 𝐏𝐢𝐚𝐳𝐳𝐞 𝐒𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐥𝐢 𝐞 𝐢 𝐁𝐞𝐧𝐢 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢”

”Ha preso il via lo scorso 17 Giugno il progetto “Le Piazze Solidali e i Beni Comuni”, un’iniziativa finalizzata alla cura, alla pulizia e al decoro urbano del territorio comunale.

Saranno 15 i beneficiari coinvolti nelle attività, che interesseranno strade, contrade, piazze, aree pubbliche e servizi comunali, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli spazi condivisi e restituire maggiore vivibilità e bellezza ai luoghi della città.

Il progetto vedrà l’impiego di diverse squadre operative per un periodo di cinque mesi, promuovendo al contempo il senso di responsabilità, la partecipazione attiva e la tutela dei beni comuni. L’iniziativa rappresenta un importante investimento per il territorio e contribuisce non solo al mantenimento del decoro urbano, ma anche al rafforzamento dei principi di inclusione, cittadinanza attiva e solidarietà, attraverso un percorso che valorizza il lavoro e l’impegno a favore della collettività.

Il Consorzio Solidalia, partner dell’iniziativa, sottolinea come il progetto rappresenti un’opportunità concreta per mettere al centro la dignità della persona attraverso attività utili alla comunità: “Prendersi cura dei beni comuni significa prendersi cura della propria comunità. Attraverso questo percorso vogliamo promuovere partecipazione, responsabilità e senso di appartenenza, dimostrando che ogni contributo può generare valore sociale e migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini”.