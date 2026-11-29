Due emendamenti alla Legge di Stabilità regionale per finanziare altrettante opere attese dal territorio trapanese. Il deputato regionale del Partito Democratico Dario Safina ha presentato in Terza Commissione Attività produttive una proposta di stanziamento di 20 milioni di euro per il 2027 destinati alla strada ZES e un secondo emendamento da 14 milioni per completare le opere di urbanizzazione primaria nel quartiere Villa Rosina.

Strada ZES, l’obiettivo è recuperare i fondi

Per la strada ZES, Safina chiede alla Regione di mantenere l’impegno assunto dal presidente Renato Schifani sul rifinanziamento dell’infrastruttura, dopo il definanziamento di 20 milioni di euro a valere sul PNRR. L’emendamento punta proprio a compensare quelle risorse e consentire il completamento dell’opera, considerata strategica per il collegamento tra il porto e l’area industriale. «Il completamento dell’ultimo miglio tra il porto e l’area industriale non è un’opera secondaria, ma un’infrastruttura decisiva per rafforzare la competitività del nostro territorio», sottolinea il deputato, richiamando anche il recente finanziamento di 13 milioni di euro per l’interporto di Trapani. Investimenti che, secondo Safina, rischiano di non esprimere tutto il loro potenziale senza collegamenti logistici adeguati.

Villa Rosina attende 14 milioni

Diverso, invece, il riscontro ricevuto in Commissione sull’emendamento da 14 milioni di euro per Villa Rosina. Il quartiere attende da anni il completamento delle opere di urbanizzazione primaria, interventi che avrebbero dovuto essere realizzati nell’ambito dei Piani di recupero. Safina critica la mancata attenzione alla proposta e chiama in causa il centrodestra: «Villa Rosina non chiede favori, ma il rispetto di impegni assunti e il diritto a servizi e infrastrutture adeguati». Il deputato dem auspica che la maggioranza scelga di finanziare opere strutturali, anziché distribuire risorse senza una visione complessiva. «Con questi due emendamenti – conclude – ho voluto mettere la Regione davanti a due responsabilità precise: mantenere la parola data sulla ZES e restituire a Villa Rosina le risorse necessarie per completare opere attese da troppo tempo. Ora la Legge di Stabilità rappresenta il banco di prova della reale volontà del governo Schifani».