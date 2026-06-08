Marsala ancora a secco, continuano i disagi dei cittadini. Chiusi alcuni locali

Non era ancora arrivata in tutte le zone della città l’acqua dalla prima rottura che ieri un altro guasto si è verificato nell’adduttore principale della rete idrica marsalese in contrada Casabianca. Tecnici e operatori del Servizio Idrico sono impegnati nel monitoraggio delle pressioni di esercizio al fine di pianificare le conseguenti operazioni di riparazione e contestualmente continuare a garantire l’erogazione idrica alla cittadinanza. Purtroppo, e questo accade da un 25 anni e sempre più di frequente, la rete idrica della città di Marsala, molto vetusta, è ormai un colabrodo. Quello di cui c’è bisogno, a parte intervenire sulle emergenze, è sicuramente un piano di interventi volti alla sostituzione della condotta idrica. Sul punto in settimana non sono mancate le polemiche tra la neo maggioranza e la neo opposizione consiliare, che sicuramente sarà il preludio delle agguerrite battaglie che ci saranno nella prossima ed imminente Assise Civica. Polemiche che però ai cittadini e ai commercianti che sono a secco da oltre una settimana servono a poco. In molte case del centro storico e urbano e nelle periferie l’acqua manca, si inizia a vivere un grosso disagio e nel fine settimana diverse attività sono rimaste chiuse perchè non hanno potuto svolgere il loro lavoro. E non lavorare significa perdere soldi. “Non si può mettere la filiera in ginocchio, oltre che per i motivi legati alla sicurezza, anche per la mancanza di acqua“, ci fanno notare alcuni ristoratori. Nel frattempo siamo in attesa di ulteriori sviluppi sul fronte del nuovo guasto che dipende molto probabilmente dalla pressione che viene immessa dopo la prima riapertura e quindi la prima rottura che si è verificata. Questo, ovviamente, perchè la rete idrica, lo ribadiamo, è vecchia e ammalorata.