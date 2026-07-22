Nave Amisos a Trapani per gli accertamenti dopo la morte di due ufficiali

È arrivata questa mattina alle 8 nel porto di Trapani la M/V Amisos, nave general cargo battente bandiera maltese, coinvolta in un’emergenza verificatasi lunedì durante la navigazione verso la Turchia.

Il mercantile, proveniente da Bremerhaven (Germania) e con a bordo un carico di pneumatici triturati, avrebbe richiesto assistenza alla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo per un’emergenza medica. Dopo l’avvicinamento alla rada mazarese, sarebbero saliti a bordo autorità e personale sanitario.

Due ufficiali dell’equipaggio sono deceduti. Secondo le prime ipotesi, ancora da confermare, potrebbero essere rimasti vittime di asfissia durante l’accesso in uno spazio confinato della nave.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il mercantile è stato trasferito nel porto di Trapani, dove si trova attualmente ormeggiato al molo Ronciglio per consentire gli accertamenti e le indagini del caso. Le salme sono state sbarcate nel porto di Mazara del Vallo.