Trapani: soccorse due persone a circa 33 miglia dalla costa

Nella mattinata di ieri, la Guardia Costiera di Trapani è intervenuta per soccorrere un’unità da diporto con il motore in avaria, in navigazione a circa 33 miglia a sud-ovest del porto di Trapani. La richiesta di soccorso è pervenuta alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Trapani intorno alle ore 07.00 del mattino da parte di un’unità da pesca presente in zona, che ha rilevato la situazione di emergenza. L’evento veniva assunto in coordinamento dal 12° MRSC Palermo, che disponeva l’immediato invio della motovedetta CP 877 dipendente dalla Capitaneria di porto di Trapani, inserita nel dispositivo operativo dell’Operazione “Mare e Laghi Sicuri 2026”. Nonostante la notevole distanza dalla costa, la M/V CP 877 raggiungeva l’imbarcazione alle ore 08.45 circa e procedeva al recupero delle due persone, garantendo un intervento tempestivo, professionale e pienamente conforme alle procedure S.A.R..

L’unità da diporto veniva successivamente rimorchiata in piena sicurezza al porto di Marsala dall’imbarcazione da pesca che aveva effettuato la prima segnalazione, sotto il monitoraggio della Guardia Costiera mentre la M/V CP 877 ormeggiava a Trapani presso i pontili della Capitaneria di Porto alle ore 11.00 circa con le due persone a bordo in buono stato di salute. La Capitaneria di Porto di Trapani conferma il proprio impegno nel garantire sicurezza della navigazione, tutela della vita umana in mare e pronta risposta operativa invitando tutti gli utenti del mare ad essere molto prudenti in mare in quanto le variabili che entrano in gioco quando si è in navigazione sono molteplici e richiedono in ogni caso un’estrema professionalità al fine di non mettere a repentaglio non solo la propria sicurezza ma anche quella delle altre persone a bordo.