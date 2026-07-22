Il Comune di Marsala svela il calendario degli eventi estivi

Con un evidente ritardo – che per il vero è accaduto anche negli anni precedenti ogni estate – la neo Amministrazione comunale di Marsala ha pubblicato il calendario ufficiale degli Eventi d’Estate 2026, il programma che accompagna la città di Marsala da luglio a settembre con oltre 100 appuntamenti tra musica, teatro, sport, letteratura e tradizioni di contrada. Tre i filoni tematici. Il primo, “Tremila anni, una sola estate”, raccoglie gli eventi culturali attraverso cui la città racconta la propria storia: dalle rassegne teatrali come ‘A Scurata a Villa Genna, alle presentazioni letterarie del ciclo Il Vino Racconta al Museo del Vino Marsala, fino agli appuntamenti che chiudono la stagione a settembre, il Marsala Film Festival e il festival del libro Il Mare Colore dei Libri al Parco Archeologico di Lilibeo.

Il secondo, “Dove il vento diventa festa”, riunisce la programmazione che anima le piazze e le arene della città dal tramonto in poi: il Marsala Jazz Festival che, dopo l’anteprima al Complesso San Pietro, si trasferisce nelle Cantine storiche; le serate di Porta Nuova in Musica a metà agosto; gli appuntamenti sportivi come il Trofeo dei Fenici, lo Star Cycling Lab e lo Shock da Ground. Il terzo filone, “Un’estate, cento piazze”, è dedicato alle tradizioni delle contrade e delle borgate: dopo il Matarocco Fest e Fest’Estate a Santo Padre delle Perriere, si continua con ‘A Fera di Strasatti e il Ciancio Fest. Il programma completo, con date, orari e location di ogni singolo evento, è disponibile sui canali social e sul sito istituzionale del Comune.

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