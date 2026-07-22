Si è spento don Giulio Scavuzzo. Funerali giovedì a Calatafimi

Si terranno domani giovedì 23 luglio alle ore 16 nella Chiesa del Santissimo Crocifisso a Calatafimi i funerali di don Giulio Scavuzzo, parroco arciprete della Chiesa di Madre sin dal 1970 e figura di riferimento del clero cittadino. Il sacerdote, 90 anni compiuti a maggio, si è spento ieri sera nella sua città natale.

Originario di Calatafimi e ordinato dal vescovo Corrado Mingo nella Chiesa di San Pietro a Trapani il 29 giugno del 1960, aveva compiuto il mese scorso 66 anni di ordinazione presbiterale, tutti vissuti al servizio della comunità ecclesiale di Calatafimi. Ieri sera non appena si è diffusa la notizia le campane della Chiesa del Crocifisso sono ‘suonate a Gloria’ come avviene per ogni sacerdote della città. Il feretro del sacerdote sarà esposto per l’ultimo saluto dei fedeli nella Chiesa di San Michele per tutta la giornata di oggi e alle ore 21 sarà accompagnato nella Chiesa del Crocifisso per una veglia di preghiera. Domani i funerali presieduti dal vescovo Pietro Maria Fragnelli.