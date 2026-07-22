Marsala, Francesco Carini: “Non ho problemi a dichiararmi antifascista” VIDEO

Ieri è stata la giornata della polemica sui social, a Marsala, per la “pastasciutta antifascista”, organizzata in Piazza della Vittoria (presso il Bar Romeo) da Pd, M5S, Alleanza Verdi Sinistra e Psi. Un’iniziativa che da anni si celebra in tutta Italia, nel ricordo di quanto avvenne nel luglio 1943, quando i fratelli Cervi prepararono e distribuirono pastasciutta alla popolazione, per festeggiare la caduta di Benito Mussolini.

Buona la partecipazione all’iniziativa, aperta dall’intervento introduttivo della segretaria democratica Linda Licari. “Se siamo qui e in Consiglio comunale possiamo confrontarci anche su posizioni diverse è grazie alla Resistenza”, ha ricordato la consigliera dem. Al suo fianco il vicepresidente del Consiglio comunale Piero Cavasino, il consigliere Mario Rodriquez (Pd), la dirigente di Alleanza Verdi Sinistra Cristina Genna, Antonio Consentino (segretario cittadino del Psi), Franco Rapisarda (responsabile comunale del M5S). In rappresentanza dell’amministrazione Patti c’era l’assessore Enrico La Sala. Un po’ a sorpresa, ha presenziato all’iniziativa anche il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Francesco Carini, che – sollecitato dalla dirigente di Europa Verde Antonella Ingianni – ha affermato senza mezzi termini: “Non ho problemi a dichiararmi antifascista”, raccogliendo l’applauso dei partecipanti. A dimostrazione che si può scegliere un partito di destra da liberali o da conservatori, senza negare l’impatto devastante che il fascismo ebbe sulla libertà e la democrazia in Italia.

L’INTERVENTO DEL CONSIGLIERE FRANCESCO CARINI