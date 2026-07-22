Marsala e l’economia circolare, la sindaca Patti convoca tavolo con la filiera del vetro

Un’iniziativa ambientale è stata promossa dalla sindaca di Marsala, Andreana Patti, che ha convocato per il prossimo 27 luglio un tavolo tecnico dedicato alla costruzione di una filiera regionale del vetro, capace di mettere in rete industria, agricoltura ed economia circolare. Al confronto prenderanno parte O-I Glass, le organizzazioni sindacali, Sicindustria, Confindustria Trapani, Confcooperative, Legacoop, le Cantine sociali e private, gli imbottigliatori e i produttori vitivinicoli e olivicoli, con l’obiettivo di avviare un percorso condiviso che rafforzi il legame tra il principale produttore di vetro della Sicilia e il sistema produttivo regionale.

Andreana Patti

“Il futuro dello stabilimento O-I Glass di Marsala non riguarda soltanto una delle più importanti realtà industriali del territorio, ma rappresenta una concreta occasione di crescita per tutta la Sicilia occidentale. Vogliamo costruire un percorso condiviso che metta in relazione il mondo produttivo, l’industria e le istituzioni, creando nuove opportunità di sviluppo e di occupazione”, afferma la sindaca Andreana Patti. L’iniziativa si inserisce nel percorso istituzionale già avviato sul futuro dello stabilimento, anche alla luce del Disegno di legge sottoscritto dai deputati regionali Gaspare Vitrano e Dario Safina, attualmente all’esame dell’Assemblea Regionale Siciliana, finalizzato a promuovere l’economia circolare e l’impiego di materiali riciclati.

Per la sindaca Patti, il vetro può diventare il simbolo di una nuova politica industriale capace di coniugare sostenibilità ambientale, innovazione, lavoro e competitività. L’obiettivo è favorire un maggiore utilizzo del vetro prodotto in Sicilia da parte delle imprese agroalimentari regionali, riducendo l’impatto ambientale delle produzioni e rafforzando la competitività dell’intero sistema economico. Tra i temi che saranno affrontati dal tavolo tecnico figura anche la realizzazione di un marchio di qualità e sostenibilità, capace di valorizzare le produzioni siciliane che adottano i principi dell’economia circolare, rafforzandone il posizionamento sui mercati nazionali e internazionali. “Marsala possiede tutte le caratteristiche per diventare il punto di riferimento di questo percorso. La presenza di una grande realtà industriale come O-I Glass e di un patrimonio agroalimentare riconosciuto nel mondo ci offre l’opportunità di costruire una filiera innovativa, nella quale industria, agricoltura e sostenibilità diventino fattori di crescita comune. L’iniziativa mira a generare ricadute economiche, ambientali e occupazionali, valorizzando il legame tra le eccellenze del territorio e un packaging sempre più sostenibile. È una sfida che possiamo vincere soltanto facendo sistema”, conclude Andreana Patti.