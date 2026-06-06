Michele Gandolfo: “Lavoriamo tutti con Andreana Patti. Nascerà Sud Chiama Nord a Marsala”. VIDEO

Al termina della tornata elettorale delle Amministrative di Marsala del 24 e 25 maggio, ascoltiamo le voci dei protagonisti della politica locale approdati a Sala delle Lapidi. C’è da dire che in queste ore verrà completata definitivamente la composizione del Consiglio comunale. Salvo sorprese dell’ultima ora, l’Assise Civica ha già i nomi dei 24 consiglieri che siederanno dalla prossima settimana a Palazzo VII Aprile. Tra questi, il leader della lista Marsala Civica – Sud Chiama Nord, Michele Gandolfo, che ribadisce alcuni importanti punti politici già tratteggiati prima del voto.
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