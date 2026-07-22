Marsala: deserta la gara di gestione sgambamento cani, il Comune garantisce il servizio

Il Comune di Marsala garantirà il servizio di sgambamento cani di Porticella, almeno temporaneamente. Da domani, 23 luglio, sarà fruibile l’area sgambamento di Piazza Marconi. Lo spazio per i cani sarà aperto dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e si confida nella collaborazione della cittadinanza riguardo al rispetto delle regole comportamentali, la costante custodia dei propri animali, il mantenimento del decoro e della pulizia dell’area, nonché il corretto utilizzo delle attrezzature presenti. Si tratta di una prima fase d’avvio del servizio, svolto direttamente dall’Amministrazione poichè il primo avviso per la gestione dell’area di sgambamento non ha registrato alcuna manifestazioni di interesse da parte di Associazioni di volontariato, animaliste e cinofile, nonchè di Enti del Terzo Settore appositamente invitati.