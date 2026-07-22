Gli atleti paralimpici della “Rodolico” ricevuti al Comune di Marsala

L’Associazione Paralimpica “Mimì Rodolico Mazara”, presieduta da Gaspare Majelli e con il tecnico Giuseppe Ingargiola è stata accolta a Palazzo Municipale dalla sindaca Andreana Patti e dall’assessore Enrico La Sala che, dialogando con gli atleti, ne hanno esaltato l’impegno sportivo, affermando: “Sono traguardi prestigiosi che si raggiungono con tanto allenamento e che portano lustro alla Sicilia intera. Continuate con orgoglio la vostra attività che promuove un valore sociale che questa Amministrazione intende sostenere”.

Presenti Vincenza Di Girolamo (marsalese, campionessa Italiana doppio misto), Vincenzo Giacalone (campione italiano doppio e doppio misto), Francesco Asaro (più volte campione Italiano, con titoli europei e mondiali), le atlete che hanno vinto due argenti e un bronzo in Polonia con la Nazionale Italiana FISDIR, praticano tutti il tennistavolo con la Rodolico. Il presidente Majelli, nel presentare l’Associazione (sessanta tesserati, trenta collaboratori, tra tecnici, accompagnatori e caregiver), ha offerto la sua disponibilità ad organizzare a Marsala iniziative per ragazzi con fragilità. Lo scambio di gagliardetti e la foto ricordo hanno concluso l’incontro.