Calcio a 5, le principali realtà del marsalese ricevute dalla sindaca Patti

Polisportiva Dribbling, Campione regionale serie C2 calcio a 5. ASD Lilibeo Futsal 2023, Campione Regionale-Coppa Trinacria 2025/2026. Istituto Comprensivo “Cavour Mazzini” annesso al Convitto Audiofonolesi, Campione d’Italia nel Calcio a 5 ai Giochi della Gioventù di Roma. Una delegazione di ciascuna rappresentativa oggi a Palazzo Municipale per ricevere – a nome della Città di Marsala – il plauso istituzionale della sindaca Andreana Patti. La stessa, nel complimentarsi con atleti, allenatori e dirigenti ha sottolineato che “i successi coronano mesi di impegno e sacrifici. Lo sport, con le sue vittorie e le sue sconfitte, è comunque un’occasione di crescita personale e collettiva. Quando siete in giro per l’Italia, siete veri e propri ambasciatori di Marsala, e i risultati da voi ottenuti sono orgoglio cittadino e contribuiscono alla promozione della nostra città. Nello sport, come nella vita, passione e dedizione fanno vivere emozioni di grande valore educativo”.