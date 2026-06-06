All’istituto “Pellegrino” di Marsala un evento nel segno della musica

Un pomeriggio intessuto di note, condivisione e crescita umana, quello che ieri ha visto protagonista l’intera comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo “Stefano Pellegrino” di Marsala: un’armonia di emozioni intensamente vissute dagli studenti frequentanti i percorsi ad indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado, dai loro genitori e da tutti gli intervenuti. Un evento reso possibile dalla guida sapiente e appassionata dei docenti di strumento.

“La manifestazione – commenta la dirigente Patrizia Giurleo – non si è configurata come una semplice esibizione a coronamento di un anno di studio, bensì come la testimonianza vivida di quanto la musica sia un pilastro insostituibile nell’educazione delle giovani generazioni, un potentissimo collante sociale, capace di stringere in un unico abbraccio istituzioni e contesto territoriale. Suonare insieme, superando ogni individualismo, ha significato per tutti gettare le fondamenta della cittadinanza attiva, attraverso l’ascolto e la cooperazione. La manifestazione ha confermato quanto la musica sia strumento di democrazia e di uguaglianza, linguaggio universale che abbatte le barriere e schiude a ciascuno la via del successo”.

Con queste riflessioni la dirigente Giurleo ha voluto accendere una luce sul valore propulsivo dell’evento musicale e sociale, rivolgendo un sentito ringraziamento a quanti hanno reso unica questa esperienza di coesione tra scuola e territorio.

All’iniziativa ha partecipato anche la sindaca di Marsala, Andreana Patti.