Scuola, crolla un tetto del Pascasino di Marsala. La Uil: “Un miracolo se non ci sono vittime”

“Siamo stanchi di parlare di tragedie sfiorate e di affidare la vita delle persone alla pura fatalità. Questo è l’ennesimo caso di edilizia scolastica fatiscente che mette in serio pericolo personale e alunni della scuola. È giunto il momento che le istituzioni intervengano concretamente: è ora di trovare risorse reali e soluzioni definitive per rendere sicure le scuole e tutti i luoghi di lavoro”.

Ad affermarlo sono il segretario generale della UIL Trapani Tommaso Macaddino e il segretario territoriale della UIL Scuola Trapani Fulvio Marino, in seguito al crollo del soffitto avvenuto ieri in una stanza della segreteria della sede centrale del Liceo Pascasino “Giovanni XXIII”, di via Vaccari, a Marsala.“

L’episodio – aggiungono – avrebbe potuto trasformarsi in una vera e propria strage, un cedimento improvviso ha causato il crollo del soffitto all’interno di uno degli uffici della segreteria didattica. Se oggi non si piangono vittime tra il personale amministrativo, è solo per una fortunatissima coincidenza temporale: i lavoratori avevano infatti terminato il turno e lasciato i locali alle ore 14, appena quindici minuti prima del disastro”.

Per la UIL e la UIL Scuola di Trapani, l’episodio del Liceo Pascasino non è un caso isolato, ma l’ennesimo e drammatico campanello d’allarme su infrastrutture fatiscenti che minacciano quotidianamente l’incolumità di chi la scuola la vive e ci lavora.“Ribadiamo – concludono Macaddino e Marino – che la sicurezza nei luoghi di lavoro deve diventare la priorità assoluta dell’agenda politica locale e nazionale, e annuncia che vigilerà stretto affinché vengano accertate le responsabilità e garantito il ripristino immediato delle condizioni di totale sicurezza per tutto il personale”.