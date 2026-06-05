Marsala: in mostra al Liceo Ruggieri le opere della Biennale d’Arte. Sabato il saggio del laboratorio teatrale

Si è rinnovato anche quest’anno, al Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” di Marsala, il tradizionale appuntamento con la Biennale d’Arte, il cui tema di quest’anno è “United by infinity, tra io e noi” . Promossa dal Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte, l’iniziativa si è ispirata al simbolo trinamico di unione e trasformazione del “Terzo Paradiso”, visione filosofica concepita nelle opere di Michelangelo Pistoletto, che suggerisce un’integrazione tra artificio e natura. Realizzata dagli studenti del Liceo, con il coordinamento dei docenti della disciplina, l’esposizione è stata allestita nella hall dell’istituto nel corso della mattinata di mercoledì 3 giugno. Contestualmente, un gruppo di studenti ha anche partecipato a un laboratorio di scrittura poetica, organizzato per l’occasione. Alla fine della mattinata tutte le classi si sono recate presso gli spazi esterni del Liceo per un momento musicale e un happening finale dei lavori dedicati al tema della Biennale 2026.

L’esposizione, con le opere realizzate dagli studenti, resterà aperta al pubblico anche nelle giornate di venerdì e sabato. Domani pomeriggio, a partire dalle 18.30, è in programma anche la rappresentazione “Vadovia”, spettacolo conclusivo del laboratorio teatrale “Liberi sul palco”, curato dai registi Andrea Scaturro e Gianfranco Manzo.