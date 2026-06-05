CIAK… SI SFILA: va in scena la moda dell’ITET “G. Garibaldi”

Creatività, talento e competenze tecniche si incontrano in un appuntamento da non perdere. Il 6 giugno, alle 17:30, il Complesso Monumentale San Pietro di Marsala ospiterà “CIAK… SI SFILA”, l’evento conclusivo dell’Indirizzo Tecnologico “Sistema Moda” dell’ITET “G. Garibaldi”.

La dirigente scolastica, il corpo docente e gli studenti rivolgono un caloroso invito alla cittadinanza, alle autorità e alle imprese locali per partecipare a un momento di orgoglio per l’istituto e per la comunità. Come evidenziato nella locandina ufficiale, l’iniziativa fonde idealmente l’estetica del cinema e la regia con il mondo del fashion design.



Più di una sfilata: un laboratorio di vita e lavoro



L’evento è il risultato di un percorso progettuale intensivo inserito nelle attività del Piano Estate. Non si tratta di una semplice manifestazione estetica: “CIAK… SI SFILA” è stato concepito come una concreta esperienza di formazione scuola-lavoro, in cui gli studenti hanno potuto mettere in pratica competenze professionali, organizzative e creative.

Le studentesse dell’indirizzo “Sistema Moda” hanno vissuto l’esperienza reale di una filiera professionale, occupandosi in prima persona di ogni singola fase del progetto:

Dall’idea al prodotto: l’ideazione del bozzetto e la successiva realizzazione sartoriale dei capi.

Dietro le quinte: l’organizzazione logistica, la pianificazione dell’evento e la gestione della sfilata.

I preparativi fervono e la splendida corte interna del Complesso San Pietro è già pronta ad accogliere il pubblico, con il suo suggestivo tappeto rosso circondato dalle sedute per gli ospiti. Oltre alle competenze prettamente tecniche e di settore, fondamentali per l’inserimento nel mercato del lavoro, il percorso ha permesso ai giovani di maturare e consolidare abilità trasversali (soft skills) cruciali per il loro futuro umano e professionale:

Team working e collaborazione: La capacità di lavorare in sinergia per il raggiungimento di un obiettivo comune.

Problem solving: L’abilità di gestire gli imprevisti e ottimizzare le risorse in tempo reale.

Comunicazione e leadership: Il controllo della propria emotività e la valorizzazione del talento individuale all’interno del gruppo.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla sinergia dello staff d’istituto, al coordinamento dei tutor e al lavoro sul territorio per stringere solide convenzioni con aziende partner ed enti pubblici, dimostrando come la scuola sappia dialogare in modo efficiente con il tessuto produttivo. L’ITET “G. Garibaldi” vi aspetta il 6 giugno per dare spazio al futuro della moda e al talento dei suoi studenti.