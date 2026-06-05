“Cantieri Culturali”: il Viola Club Marsala inaugura il progetto con Giovanni Agnoloni

Il Viola Club Marsala APS presenta “Cantieri Culturali – Idee che costruiscono il futuro”, primo appuntamento mercoledì 10 giugno, alle ore 18.30, presso il Centro Culturale Multidisciplinare Otium – Biblioteca Sociale Ex Libris, in Via XI Maggio, 106, con la presentazione del romanzo “La prossima notte” di Giovanni Agnoloni, pubblicato da Transeuropa Edizioni nella collana “Narratori delle riserve”. Si tratta di un nuovo percorso dedicato alla promozione della cultura, della conoscenza e della partecipazione attiva della comunità. L’iniziativa nasce dalla convinzione che la cultura sia uno strumento concreto di crescita civile. Conoscere significa aprirsi al confronto, sviluppare senso critico, creare relazioni e contribuire al miglioramento della comunità. Per questo il Viola Club Marsala intende promuovere nel tempo eventi dedicati a libri, musica, teatro, arti visive e arte in senso ampio, offrendo occasioni di incontro aperte al territorio.

Il motto “Idee che costruiscono il futuro” sintetizza lo spirito del progetto: ogni appuntamento sarà un piccolo cantiere aperto, uno spazio in cui le idee possono circolare, incontrarsi e generare valore sociale. I Cantieri Culturali saranno sostenuti anche attraverso il 5×1000 destinato al Viola Club Marsala APS. Una semplice firma nella dichiarazione dei redditi potrà contribuire alla realizzazione di incontri, presentazioni, eventi artistici e iniziative culturali. Non una semplice donazione, quindi, ma una scelta di partecipazione: un modo per sentirsi parte di un progetto che vuole portare cultura e occasioni di conoscenza nella comunità. Il libro intreccia calcio, memoria, storia italiana, indagine psicologica e ricerca identitaria. Al centro della narrazione vi è Aaron Stewart, immaginario centravanti della Fiorentina, coinvolto in un viaggio personale e familiare che riecheggia anche la storica trasferta della Fiorentina da Firenze a Palermo nel marzo del 1946. Pur partendo dall’immaginario viola e dalla storia del calcio, La prossima notte è un romanzo rivolto a tutti: una storia di padri e figli, colpe, redenzioni e memoria, in cui lo sport diventa specchio della vita e della storia collettiva.

La scelta di inaugurare Cantieri Culturali con Giovanni Agnoloni conferma la volontà di dare al progetto un profilo culturale ampio e qualificato. Agnoloni, scrittore, traduttore letterario e blogger, è autore di romanzi, saggi e opere narrative dedicate al viaggio, alla memoria, all’indagine psicologica e alle trasformazioni del presente. Ha scritto, curato e tradotto opere legate ad autori e figure di rilievo internazionale, tra cui J.R.R. Tolkien, William Shakespeare, Roberto Bolaño, Jorge Mario Bergoglio, Joe Biden, Kamala Harris e Arsène Wenger. Ospite di residenze letterarie e festival internazionali, ha ricevuto riconoscimenti nel campo della traduzione, tra cui il Premio “La Quercia del Myr” e il Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria. All’incontro interverranno Giovanni Agnoloni, autore del romanzo, Fabrizio Canino, Presidente del Viola Club Marsala APS, e Barbara Lottero, Presidente di Otium. Con Cantieri Culturali, il Viola Club Marsala APS conferma la propria volontà di essere non solo luogo di passione sportiva e appartenenza, ma anche spazio associativo capace di contribuire alla crescita sociale e culturale del territorio.