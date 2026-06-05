Addio a Giuseppe Bianchi, guida di una storia familiare d’impresa

Si è spento Giuseppe Bianchi, seconda generazione alla guida dell’azienda di famiglia, figura stimata per l’impegno, la dedizione e il senso di responsabilità con cui ha portato avanti la realtà imprenditoriale ereditata dal nonno.

Nel messaggio di commiato diffuso dalla famiglia, Bianchi viene ricordato come un uomo capace di coniugare onestà, passione e sacrificio, qualità che gli hanno consentito di conquistare la stima e il rispetto di quanti hanno avuto modo di conoscerlo e lavorare al suo fianco.

La famiglia ne sottolinea anche il ruolo nel trasmettere valori, esempio e amore per il lavoro, un’eredità destinata a restare al centro del percorso dell’azienda e della memoria di chi lo ha amato.

Giuseppe Bianchi lascia un segno profondo nella storia della realtà che ha guidato, nel solco della continuità familiare e di un modello imprenditoriale fondato su serietà e dedizione.