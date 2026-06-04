Marsala, si è insediata la Giunta Patti. Anna Caliò entra al posto di Linda Licari VIDEO

Comincia a prendere forma la Giunta comunale di Marsala, guidata da Andreana Patti. Hanno ufficialmente giurato davanti alla sindaca e al segretario generale dell’ente, Andrea Giacalone, i primi quattro assessori della nuova amministrazione: Salvatore Vullo, Enrico La Sala, Daniele Nuccio e Anna Caliò. Al termine di 24 ore intense, scandite dagli echi della direzione del Pd in cui Linda Licari ha comunicato la propria rinuncia all’incarico assessoriale per rimanere in Consiglio, la sindaca ha deciso di accelerare i tempi, scegliendo Anna Caliò, stimata professionista in ambito sanitario e prima dei non eletti della lista dei democratici.

“E’ bello condividere la responsabilità amministrativa con persone di cui so di potermi fidare. Il nostro compito non è facile, abbiamo una città importante, obiettivi importanti e aspettative che abbiamo contribuito a far crescere facendo rialzare la testa alla città”, ha affermato Andreana Patti, sottolineando la necessità di dare subito segnali di impegno sulle principali urgenze cittadine: pulizia delle spiagge e delle strade, sicurezza, cartellone degli eventi estivi.

Per il momento i quattro assessori designati lavoreranno senza deleghe, seguendo vocazioni e competenze maturate in ambito professionale. Andreana Patti ha preannunciato che nei prossimi giorni verrà completato il plenum della Giunta, scelto il vicesindaco e assegnate le deleghe. Prima, verosimilmente, servirà un confronto con la coalizione, per provare a dissipare i primi malumori emersi nelle ultime ore e sciogliere quei nodi politici che accompagneranno la nuova compagine amministrativa fino all’insediamento del Consiglio comunale.