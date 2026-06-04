Linda Licari rinuncia all’assessorato: “I voti dei marsalesi segno di fiducia, resto da consigliera”

Mentre da pochi minuti la sindaca Andreana Patti ha nominato i primi 4 assessori, così come aveva fatto ma senza Linda Licari che ha rinunciato all’incarico (leggi QUI). A tal proposito la segretaria comunale del Partito Democratico, eletta in Consiglio comunale nell’ultima tornata elettorale, ha spiegato i motivi della sua decisione in una lunga missiva:

“Desidero nuovamente esprimere il mio più sentito ringraziamento alla sindaca Andreana Patti per la stima e la fiducia che ha voluto manifestarmi, avendomi designata come assessora della sua squadra di governo. Un riconoscimento importante, che premia il lavoro svolto e il ruolo del Partito Democratico. Tuttavia, dopo una profonda e matura riflessione, ho deciso di declinare la designazione ad assessora – ruolo di prestigio a cui ogni politico appassionato aspira -, per esercitare pienamente il ruolo di Segretaria del circolo di Marsala e di Consigliera comunale. La scelta dell’assessorato, purtroppo, richiedeva che non potessi dedicarmi pienamente all’attività del partito. Le recenti elezioni amministrative hanno consegnato al Partito Democratico di Marsala un risultato lusinghiero e straordinario, che ci vede in netta e indiscutibile crescita rispetto al passato. Si è riacceso un entusiasmo profondo attorno alla nostra proposta politica; si sono riavvicinati tantissimi cittadini alla buona politica. I 970 voti con cui i marsalesi hanno voluto onorarmi sono una delle molte testimonianze tangibili di questa fiducia, già ricevuta nel 2020, riconfermata nelle regionali del 2022, che la lista del Partito Democratico ha ricevuto nelle amministrative, appena chiuse.

Sento il dovere morale e politico di non disperdere questo patrimonio. Ed è proprio per preservare questa energia, custodirla e svilupparla ancora di più, che ho scelto di rimanere in Consiglio Comunale e, soprattutto, di dedicarmi con assoluta centralità al mio ruolo di Segretaria del partito. Il PD di Marsala ha bisogno di essere guidato e radicato nel territorio in questa fase di rilancio e di crescita eccezionale, in cui ho coinvolto tanti giovani, uomini e donne impegnate nel volontariato che non avevano mai partecipato ad attività partitica. Questa linea è il frutto di una condivisione interna. Nella serata di ieri, ho convocato la direzione del circolo PD di Marsala per definire i passaggi di questa nuova stagione e in sintonia, ho proposto alla Sindaca una rosa di nomi per l’esecutivo, selezionata tra i candidati della lista del PD che, pur non essendo stati eletti in Consiglio, hanno ottenuto il maggior numero di preferenze e buone competenze. È una scelta che valorizza il merito, la rappresentanza e il consenso popolare espresso nelle urne da chi ha dato l’anima in questa campagna elettorale. Il Partito Democratico mette a disposizione della sindaca Patti una classe dirigente forte, rinnovata e legittimata dal voto. Il mio impegno per Marsala si sdoppierà: sarò in prima linea tra i banchi del Consiglio Comunale per dare voce non solo ai miei 970 elettori, ma a tutti i cittadini marsalesi. Continuerò il mio impegno nel partito, per far crescere ancora di più la nostra comunità”.