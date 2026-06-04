Al CEA Lilibeo seminario sull’interpretazione ambientale organizzato dalla Riserva delle Saline trapanesi

La Riserva Naturale Orientata “Saline di Trapani e Paceco” gestita dal WWF Italia, organizza il seminario “Educazione alla Terra e Interpretazione Ambientale”, in programma il prossimo 5 giugno, dalle ore 8.30 alle 18.00, presso il Centro di Educazione Ambientale Lilibeo di Marsala, rinnovando il proprio impegno nella diffusione della cultura ambientale e nella formazione degli operatori del territorio organizzando. L’iniziativa che si svolge presso la sede del CEA Lilibeo situato nel Parco Archeologico di Marsala, nasce con lo spirito di fornire strumenti e metodi a quanti operano nella divulgazione ambientale, nell’educazione, nella gestione delle aree protette e nel turismo sostenibile. L’Interpretazione Ambientale e l’Educazione alla Terra rappresentano strumenti fondamentali per chi si occupa di accompagnare, raccontare e valorizzare il patrimonio naturale e culturale. È fondamentale, infatti, che le persone comprendano i sistemi ecologici per sentirsi parte integrante della natura.

I visitatori delle aree naturali protette non cercano soltanto informazioni, ma desiderano vivere esperienze autentiche, coinvolgenti e capaci di creare un legame con i luoghi visitati. Il seminario sarà condotto dal dott. Francesco Picciotto, dirigente del Servizio “Aree Protette, Siti Natura 2000 e Sviluppo Sostenibile” del Dipartimento Regionale Ambiente della Regione Siciliana, da anni impegnato nella formazione e nella diffusione delle metodologie dell’Educazione alla Terra e dell’Interpretazione Ambientale. Durante la giornata saranno approfonditi i principi dell’Educazione alla Terra, metodologia ideata dal professor Steve Van Matre, e dell’Interpretazione Ambientale, approcci che consentono di trasformare la visita di un luogo in un’esperienza che favorisca la consapevolezza ambientale e la partecipazione attiva delle persone.

L’iniziativa è rivolta a guide, operatori delle aree protette, operatori turistici, insegnanti, educatori, studenti universitari e a tutti coloro che desiderano ampliare le proprie conoscenze, acquisire competenze e strumenti innovativi per svolgere attività educative e percorsi di interpretazione del patrimonio naturale. L’evento si inserisce nel percorso di sensibilizzazione nei confronti del patrimonio ambientale portato avanti dalla Riserva che vede per l’iniziativa il coinvolgimento attivo del CEA Lilibeo, del Gruppo Giovani di sostegno alla candidatura MAB UNESCO “Saline di Sicilia” e con l’adesione dei Club per l’UNESCO di Trapani e Marsala, a testimonianza della comune condivisione dei temi della sostenibilità e della valorizzazione naturale e culturale del territorio. Le iscrizioni saranno accolte fino al raggiungimento del numero massimo previsto, la partecipazione è gratuita. Per informazioni e iscrizioni: salineditrapani@wwf.it