Marsala: la campagna elettorale entra nel vivo. Come si muovono i candidati sindaco

Continuano a susseguirsi gli incontri elettorali dei candidati sindaci della Città di Marsala. Salvo sorprese dell’ultima ora – al momento non previste – i candidati saranno 4, già annunciati, questi in ordine rigorosamente alfabetico: Giulia Adamo, Leonardo Curatolo, Massimo Grillo e Andreana Patti.

Giulia Adamo torna in campo: partiti e liste

La candidata del centrodestra Giulia Adamo, seppur giunta cronologicamente con ritardo rispetto ai suoi ‘antagonisti’ dopo le inquiete vicende legate alla candidatura di Nicola Fici che poi è finita con un ritiro definitivo. A sostegno dell’ex sindaca saranno le sigle dei partiti del centrodestra più rappresentativi del Paese. Sia Forza Italia che Fratelli d’Italia e Lega-Prima l’Italia, metteranno in campo sia i consiglieri comunali uscenti sia i loro gruppi dirigenti. Sono in via di definizione liste civiche (sembra due), alla cui stesura starebbero lavorando consiglieri comunali uscenti.

Leonardo Curatolo, l’autonomo con una lista

Ha più volte presentato la propria candidatura – per il vero è stato il primo – il candidato indipendente Leonardo Curatolo, imprenditore, il quale sta affidando la propria visibilità ad una serie di comunicazioni su vari temi. Dovrebbe avere una lista civica a sostegno, ovvero quella da lui stesso fondata, Marsala Futura.

Si ricandida il sindaco uscente Massimo Grillo: le liste

Questo pomeriggio, mercoledì 25 marzo, alle ore 18, il sindaco uscente Massimo Grillo presenterà ufficialmente le 4 liste che lo supportano. Nello specifico, l’unica che ha un riferimento partitico, è l’Udc, invece il Movimento Liberi presenterà una lista autonoma e a proposito di civismo scendono in campo per la riconferma di Grillo, Vivere la Città e Lilibeo Viva. In queste due ultime liste trovano posto diversi assessori attualmente in carica e che negli ultimi anni hanno collaborato con la Giunta Grillo.

Il centrosinistra a ‘campo largo’ sceglie Andreana Patti: liste e partiti

Il centrosinistra – o per meglio dire quello che anche a Marsala rappresenta il campo largo – con tutte le eccezioni del caso addizionato ai movimenti civici cittadini, ha da temo scelto Andreana Patti che per la verità si era proposta in anteprima cercando consensi con la parte politica con cui aveva collaborato attivamente svolgendo il ruolo di assessore della Giunta Tranchida. La candidata è stata protagonista di una serie di incontri nelle varie contrade, non a caso il suo primo slogan elettorale è “100 progetti per 100 contrade”. Nelle varie zone ha incontrato cittadini ed elettori e come dice lei stessa ascoltando quello che proviene dalla gente per vedere poi se è possibile risolvere i problemi anche una volta eletta sindaca. Nella coalizione del centrosinistra il Partito Democratico appare il più attivo e non poteva essere altrimenti visto che sicuramente – pur con le difficoltà interne avute negli ultimi anni – è il più strutturato e presente nel territorio. Candidature di dirigenti stanno “setacciando” il territorio per proporre oltre al programma la propria persona per un seggio a Palazzo VII Aprile. Pur non avendo una struttura ben definita, sembra che saranno due le liste a sostegno della Patti, “Si muove la città” e “ComPatti”. In tema di partiti strutturali c’è Alleanza Verdi e Sinistra presenterà ufficialmente i proprio candidati sabato 28 marzo nella sede del partito di via Sibilla, n. 38, alle 10.30. In tema civico anche la lista “Marsala Civica – Sud Chiama Nord”, sta lavorando bene per essere ultimata. Mentre da ambienti pentastellati arrivano notizie che la composizione del Movimento 5 Stelle procede verso una definitiva stesura con nomi anche di rilievo nel panorama amministrativo. Con la Patti pure ProgettiAmo Marsala, partito di centrodestra che fa capo all’ex vice sindaco Paolo Ruggieri che da Grillo si è poi distaccato per approdare adesso con la candidata Patti.