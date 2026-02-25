Leonardo Curatolo si candida a sindaco di Marsala: “Siamo persone che lavoriamo”. VIDEO

Leonardo Curatolo ha ufficializzato la propria candidatura a sindaco di Marsala, con lo slogan “Possiamo voltare pagina, se lo vogliamo”. Davanti a circa cento persone, ha indicato le priorità per la città: decoro urbano, servizi inefficienti, viabilità, parcheggi, impianti sportivi, emigrazione giovanile e attenzione agli anziani. “Marsala è ferma da 30 anni, serve lavoro”, ha affermato. Ha inoltre definito via XI Maggio “una vergogna” per la presenza di molti negozi gestiti da stranieri, sostenendo la necessità di valorizzare l’identità locale. Nel corso dell’iniziativa, Enza Giannone ha richiamato le potenzialità inespresse di agricoltura e turismo, mentre l’ex deputato regionale Antonio Parrinello ha rilanciato l’idea di puntare sul vino Marsala, sul riconoscimento Doc del Marsala Vergine, su un campus universitario al podere Badia e su un grande evento culturale. Spazio anche ai temi della sicurezza, con il generale Michele Scillia che ha proposto più video-sorveglianza e l’uso di droni, e al rafforzamento della Protezione civile, sollecitato dal generale Ermanno Rubini. Stefano De Luca ha infine confermato il sostegno del Partito Liberale Italiano alla candidatura di Curatolo. Affianco all’imprenditore marsalese c’è una lista civica da lui fondato, Marsala Futura e il partito dei liberali.

