Massimo Grillo: “Solo unito il centrodestra vince le prossime amministrative di Marsala” VIDEO

Il sindaco di Marsala annuncia la sua ricandidatura e spiega il progetti futuri.

Massimo Grillo sindaco di Marsala, in vista delle festività natalizie e di fine anno proviamo a fare un bilancio della sua attività amministrativa.

Dal primo gennaio 2026 inizia l’ultimo semestre del suo mandato che porterà al rinnovo delle cariche amministrative compresa quelle di sindaco.

“Abbiamo avviato un processo di trasformazione della città che adesso cominci ad apparire visibile a tutti. Cominciamo ad inaugurare le opere che abbiamo pensato all’inizio del mandato. Marsala è una città che da poco si è scoperta a a vocazione turistica. Non era facile gestire questo repentino cambiamento. Ma sono davvero contento, Marsala si avvia ad essere una città degna della sua storia. Tra le tante cose che sono all’attenzione dei problemi della gente, c’è la scadenza imminente del servizio di raccolta e il relativo conferimento dei rifiuti. Noi abbiamo ereditato questo servizio e come è noto non potevamo metterci mano”.

Ci dia qualche anticipazione su come sarà modificato il servizio.

“Ci siamo trovati davanti alla inciviltà di una parte di cittadini, la minoranza fortunatamente, ma complessivamente il porta a porta ha funzionato e lo confermeremo. Conferiremo in ditte della nostra zona sia l’organico che l’rsu, operando un risparmio economico sostanzioso. Nelle aree del centro e in alcuni quartieri tra i più popolosi, avremo nuove isole ecologiche che andranno in direzione di quanti, sempre in modo regolare, invece che esporre i mastelli vogliono recarsi vicino le proprie abitazioni a depositare nelle apposite isole i loro rifiuti”.

Per quanto attiene la pulizia delle strade?

“Noi non siamo stati messi nelle condizioni di modificare la gara che vedeva assegnato già da anni il servizio, il nuovo contratto procederà indicando modifiche che vanno in questa direzione”.

Nel centro urbano della città c’è l’impressione che la viabilità sia congestionata e spesso ci si ritrova in mezzo al caos.

“Dopo decenni Marsala ha ultimato un concorso che prevede diverse assunzioni di giovani vigili urbani. Inoltre per quanti non rispettano per esempio il parcheggiare in doppia fila ci siamo dotati di uno strumento che registra le infrazioni e stiamo elevando multe ai trasgressori. Non si tratta di repressione ma di avvisi per i cittadini a rispettare le norme in vigore”.

Nella scheda elettorale della prossima primavera i cittadini che devono eleggere il nuovo sindaco troveranno il nome di Massimo Grillo?

“L’ho detto già altre volte e colgo l’occasione per ribadirlo, io sarò presente come candidato alla riconferma. Cinque anni fa circa ho firmato io e i candidati al consiglio comunale, un accordo con i cittadini marsalesi. Adesso è giusto che si esprimano un giudizio sul quello che si è realizzato. Per quanto attiene i consiglieri, e così anticipo una sua certa domanda, occorre dire che ho dovuto dire alcuni no quando non condividevo, ma sono convinto che quando il centro destra si divide a volte senza motivi per così dire sufficienti, viene sconfitto. Dobbiamo lavorare per stare uniti, io sono su questa linea. Una volta negli organismi dei partiti si discuteva ma poi si arrivava ad una sintesi che univa anche per senso di responsabilità”.

Per concludere prima della amministrative si voterà per il referendum costituzionale cosiddetto per la separazione delle carriere dei giudici. Lei come voterà?

“Sono da sempre favorevole alla separazione delle carriere tra i magistrati. Voterò certamente Si”.

Al termine un augurio per le festività imminenti.

“Certamente pace e serenità per tutti, sia come comunità marsalese che per tutto il mondo”.