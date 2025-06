Marsala, nasce il Movimento “Si Muove la Città”. Verso una candidatura di Andreana Patti a sindaco

Nasce a Marsala un nuovo Movimentro Civico, si tratta di “Si Muove la Città” ed è stato presentato da Andreana Patti già assessore al comune di Trapani. “Siamo un movimento politico che vuole accendere il cambiamento a Marsala – ha detto la fondatrice -. Il nostro obiettivo è quello di dare la voce alla nostra comunità lilibetana attraverso una politica basata alla partecipazione ad un progetto di buon governo”.

I valori fondamentali secondo cui “Si Muove la Città“

Integrità, onestà, correttezza lealtà e lotta alla mafia, sono secondo Andreana Patti alcuni dei valori fondanti del suo Movimento. “Crediamo nel confronto e nel pluralismo – ha aggiunto -. Per noi la politica non si fa nelle stanze chiuse, ma in mezzo alla gente”. L’impressione netta è quella che circola in ambienti politici da qualche tempo: Andreana Patti potrebbe essere ai nastri di partenza con la sua candidatura a sindaco già alle prossime amministrave, durante la conferenza stampa non è stata esclusa. Mentre è stata data per certa una lista del Movimento per il rinnovo del Consiglio comunale.

Verso le amministrative del prossimo anno…

“Siamo pronti ad aprire il dialogo con quanti hanno a cuore le sorti della città. Con un programma fatto di etica, trasparenza e rispetto. Non esprimiamo un giudizio positivo su quanto fatto negli ultimi tempi per la città. Tuttavia nell’ottica del dialogo potremmo chiedere a chi ci ha amministrato il perchè non si sono fatte diverse cose che era possibile realizzare, mentre è sotto gli occhi di tutti l’inutilità di un finanziamento per la realizzazione di un ippodromo in contrada Scacciaiazzo”.

Al temine dell’incontro stampa, anche a seguito delle risposte date ai giornalisti presenti, a noi è rimasta l’impressione che i prossimi passi del Movimento saranno quelli, su base programmatica, di incontrare possibili alleati per partecipare alle elezioni amministrative del prossimo anno.