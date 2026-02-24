Carnevale di Petrosino: grande partecipazione nonostante il maltempo: “Momento importante”. VIDEO

Si è concluso con grande partecipazione il Carnevale di Petrosino 2026, che anche quest’anno ha regalato alla comunità giornate di festa, colori e condivisione. Nonostante il rinvio iniziale causato dal maltempo, la manifestazione ha saputo coinvolgere cittadini e visitatori con sfilate di carri allegorici, spettacoli, musica e momenti di intrattenimento che hanno animato le vie e le piazze cittadine. L’Amministrazione Comunale esprime un sentito ringraziamento principalmente ai gruppi dei Carristi, a tutte le associazioni, agli artisti, alle scuole di ballo, ai volontari, alle forze dell’ordine, alla Protezione Civile e agli uffici comunali che, con impegno e collaborazione, hanno contribuito alla riuscita dell’evento.

Un grazie particolare va inoltre ai cittadini e ai visitatori che, con la loro presenza, hanno reso speciale ogni serata del Carnevale. “Il Carnevale di Petrosino si conferma un momento fondamentale di identità e aggregazione per la nostra comunità – dichiara il Sindaco Giacomo Anastasi – Nonostante le difficoltà iniziali, la grande partecipazione dimostra quanto questi eventi siano importanti per il territorio. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato con passione per la riuscita della manifestazione”.

Il Carnevale di Petrosino dà appuntamento al prossimo anno, con l’obiettivo di continuare a valorizzare tradizioni, creatività e spirito di comunità.

GUARDA IL VIDEO