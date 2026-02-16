Emergenza all’aeroporto di Birgi: una simulazione con soccorsi e figuranti truccati. VIDEO

Il 17 dicembre scorso, all’aeroporto di Trapani Birgi, è stata simulata un’emergenza reale e quello che è successo ha messo alla prova ogni ingranaggio del sistema. Catena di allertamento, soccorsi, gestione dei passeggeri, coordinamento tra decine di operatori: tutto attivato come se fosse una vera emergenza. Persino figuranti truccati come se fossero feriti. In pratica è stato verificato il PEA, Piano di Emergenza Aeroportuale, il protocollo che definisce come rispondere a qualsiasi scenario critico in aeroporto. “Esercitarsi periodicamente non è solo un obbligo burocratico è quello che fa la differenza quando il tempo conta davvero” fanno sapere da Airgest. Ad attivarsi per la simulazione: Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, Enti di soccorso e personale sanitario, Operatori aeroportuali, Istituto Nautico Aeronautico “L. Da Vinci”, Figuranti, Carla D’Antoni (trucco scenico) , Tancredi Bettio (foto e video), DroneSet e.t.s. (riprese aeree con APR).

GUARDA IL VIDEO