Al Cinema Golden di Marsala arriva il film “Cime Tempestose”

Al Cinema Golden di Marsala arriva l’atteso film “Cime Tempestose”, celebre romanzo di Emily Bronte. In questo nuovo colossal, gli interpreti principali sono Margot Robbie e Jacob Elordi. Fin da bambini il legame fra Cathy, orfana di madre e figlia di un inglese che ha perso tutto al gioco, e Heathcliff, trovatello preso in casa dal padre di Cathy e trattato come un servo, è indissolubile. Da adulti, quel legame si trasforma in passione travolgente, anche se Cathy prende in considerazione la possibilità di sposare il ricco vicino di casa Edgard. Heathcliff fugge dall’umiliazione in arrivo e cerca fortuna all’estero, per poi tornare nello Yorkshire da trionfatore e acquistare Wuthering Heights, la casa in cui lui e Cathy sono cresciuti. Ma al suo ritorno trova la sua anima gemella sposata ad Edgard, e per i due inizierà l’inferno dei sentimenti. Proiezioni ore 18.15 e ore 21. Invece solo alle 16.30 resta in programmazione “Agata Christian”.