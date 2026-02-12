A Marsala la Commissione Toponomastica vuole dedicare un’area a Bettino Craxi

Un omaggio – in sostanza – all’ex leader del Garofano rosso a Marsala. La Commissione Toponomastica comunale, presieduta dal senatore Pietro Pizzo e su proposta del sindaco Massimo Grillo, ha deliberato l’intitolazione di uno spazio pubblico all’onorevole Bettino Craxi che proprio con l’ex sindaco socialista ha condotto diverse battaglie politiche oltre ad essere amici. Si tratta di un’area a verde in prossimità del Comando della Polizia Municipale. Benedetto Craxi, detto Bettino, ricoprì più volte la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri. É deceduto nel 2000 ad Hammamet dove riposa nel cimitero della cittadina tunisina, dove fuggì in seguito all’inchiesta di Tangentopoli morì mentre erano ancora in corso i procedimenti giudiziari nei suoi confronti, ovvero una serie di reati di corruzione tra politica e imprenditoria che portò ad una pioggia di avvisi di garanzia.