Rischio cedimento al Lungomare Boeo di Marsala: l’area transennata per eventuali pericoli

Sul Lungomare di Marsala, nel tratto che va dal Circolo Canottieri e Capo Boeo è stato rilevato un possibile cedimento di un costone roccioso. La segnalazione è stata fatta da una cittadina marsalese al sindaco Massimo Grillo che chiesto l’intervento della Protezione Civile comunale.

Dopo un sopralluogo avvenuto nel pomeriggio, i tecnici hanno confermato la presenza di una situazione di possibile reale pericolo. Per questo motivo l’area interessata è stata prontamente delimitata e interdetta al transito, al fine di garantire la sicurezza alle persone.

Il sindaco sulla pagina istituzionale del comune ha ringraziato la cittadina per il senso civico dimostrato e ha invitato la popolazione alla massima prudenza.

Le transenne resteranno in vigore fino alla realizzazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza. Il Comune fa sapere che seguiranno ulteriori aggiornamenti sull’evoluzione della situazione.