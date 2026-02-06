Sergio Assisi in “Mi dimetto da uomo” l’8 febbraio all’Impero di Marsala. VIDEO

La rassegna teatrale “Lo Stagnone – scene di uno spettacolo”, giunta alla sua 18ª edizione grazie alla Compagnia teatrale “Sipario” diretta da Vito Scarpitta e al patrocinio del Comune di Marsala, prosegue al Teatro Impero domenica 8 febbraio alle ore 18, con un nuovo appuntamento con Sergio Assisi, noto attore di cinema e tv. “Mi dimetto da Uomo” è un monologo brillante e graffiante in cui Sergio Assisi, protagonista smarrito in un mondo senza punti di riferimento, dialoga direttamente con il pubblico abbattendo la quarta parete fin dal primo istante. Con tono ora ironico, ora malinconico, esplora sogni, abitudini, fragilità ed egoismi che appartengono a tutti noi, in un flusso narrativo che alterna satira di costume e riflessioni poetiche. Nel tentativo di aggrapparsi alla bellezza e all’amore come fossero rami che tendono verso le stelle, Sergio finisce spesso risucchiato dalle miserie umane, arrivando a chiedersi se non sia il caso di “dimettersi dall’essere uomo”.

GUARDA IL VIDEO:

A complicare il suo viaggio interiore interviene un’irriverente entità scenica: uno spiritello comico e impietoso che compare nei momenti meno opportuni, corregge, svela, punzecchia e costringe il protagonista a guardare la verità senza filtri. Lo spettacolo gioca su un equilibrio mutevole tra alto e basso, leggerezza e profondità, e il finale resta aperto: Sergio farà pace con il suo demone o se ne separerà? Dipende dal pubblico, dall’umore, persino dallo “stomaco” dello spiritello. Una performance che fa ridere, pensare e riconoscersi parte dell’imprevedibile e caotica tribù chiamata umanità. La rassegna gode del patrocinio e della compartecipazione del Comune di Marsala; main sponsor Le Caserie. Media partner Marsalac’è e Itaca Notizie. Il service audio e luci è a cura di Primafila di Gianmarco Scarpitta. Info e prevendita presso l’agenzia I viaggi dello Stagnone di via dei Mille e la Tabaccheria Fischietti in via G. Garibaldi. Biglietti anche on line su Liveticket.it.