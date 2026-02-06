Al Cinema Golden di Marsala l’esilarante “Agata Christian – Delitto sulle nevi”

Al Cinema Golden di Marsala fino al 9 febbraio in sala “Agata Christian – Delitto sulle nevi”, per la regia di Eros Puglielli con un cast tutto all’italiana: Paolo Calabresi, Maccio Capatonda, Tony Effe, Chiara Francini, Marco Marzocca, Lillo, Ilaria Spada e naturalmente lui, il protagonista, Christian De Sica. Il film si terrà alle ore 18, 20 e 22, mentre il 7 e 8 febbraio si aggiungerà anche lo spettacolo delle ore 16.30. Christian Agata, il detective e criminologo più famoso d’Italia (anzi, d’Europa, dice lui) viene invitato da Walter Gulmar, figlio di Carlo, patron della celebre ditta di giocattoli Gulmar e Gulmar, per fare da testimonial nello spot della nuova edizione di un gioco in scatola, il Crime Castle, best seller dell’azienda. Lo spot sarà girato in Val d’Aosta, e Agata raggiunge i Gulmar nel loro sontuoso castello fra le montagne innevate…