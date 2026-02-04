Marsala: l’Istituto Sturzo Asta ha ottenuto l’accreditamento Erasmus+

L’Istituto Comprensivo Sturzo-Asta ha ottenuto l’Accreditamento Erasmus+ KA120 dall’Agenzia Nazionale INDIRE. Con l’ottimo punteggio di 86/100, l’istituto scolastico marsalese si posiziona tra le realtà scolastiche più dinamiche e proiettate verso il futuro, rientrando tra le 300 scuole appena accreditate in Italia.

L’accreditamento non è un semplice riconoscimento formale, ma un vero e proprio investimento sul futuro. Grazie a questo successo, l’Istituto Comprensivo Sturzo-Asta potrà avviare un piano pluriennale di mobilità internazionale che coinvolgerà tutti i protagonisti della scuola. Gli studenti e le studentesse avranno l’opportunità di vivere esperienze di scambio in altri Paesi dell’Unione, mentre i docenti potranno confrontarsi con i colleghi europei sulle più moderne frontiere della didattica da riportare poi nelle classi marsalesi.

Un risultato di tale portata è il frutto di una visione coraggiosa e di un impegno collettivo. La dirigente scolastica, professoressa Annamaria Alagna, che ha creduto fermamente nel progetto fin dalle sue fasi iniziali, esprime profonda soddisfazione: «Questo accreditamento rappresenta un motivo di orgoglio per tutto l’Istituto. Abbiamo lavorato partendo da ciò che serve davvero alla nostra scuola, con l’obiettivo di offrire ai nostri studenti opportunità di crescita autentiche e di respiro europeo. È un risultato che appartiene a tutta la comunità scolastica».

Il merito tecnico di questo traguardo va al team di docenti che ha accettato la sfida e l’ha vinta: le professoresse Grazia Maggio, Silvia Capponi e Giusy Volturno. Alla base del successo, dunque, un lavoro di progettazione solido e coerente, costruito a partire dai bisogni reali della scuola e del suo territorio, da cui sono nati obiettivi realistici, pensati per rafforzare le competenze, innovare la didattica e rispondere in modo efficace alle sfide educative della comunità scolastica.

L’Europa da oggi non è più soltanto un orizzonte lontano, ma una concreta realtà ogni giorno più vicina ai banchi dell’I.C. Sturzo-Asta.