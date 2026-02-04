A Marsala piena di buche: allarme in contrada Conca

Le strade di Marsala continuano a trasformarsi in un percorso a ostacoli, tra buche, avvallamenti e tratti completamente dissestati. Le segnalazioni dei cittadini arrivano da ogni parte della città, dal centro alle periferie, e l’ennesimo caso riguarda contrada Conca, dove la situazione è diventata particolarmente critica. Il manto stradale si presenta costellato di vere e proprie voragini, alcune profonde e irregolari, che con le piogge degli ultimi giorni si riempiono d’acqua diventando invisibili agli automobilisti e ai motociclisti. Un pericolo concreto non solo per i mezzi, ma anche per i pedoni, che rischiano cadute e infortuni. Chi percorre quotidianamente la zona parla di carreggiate ormai compromesse, dove evitare le buche è diventata una manovra continua e rischiosa.

A rendere il quadro ancora più preoccupante è lo stato dei bordi della carreggiata, in molti punti completamente sfaldati. Le forti piogge di questo periodo hanno accelerato il deterioramento di strade già fragili, facendo cedere porzioni di asfalto e creando nuovi dissesti giorno dopo giorno. In alcuni tratti, la sede stradale si è ristretta, aumentando il rischio di incidenti, soprattutto nelle ore serali o in condizioni di scarsa visibilità. I residenti di contrada Conca, come tanti altri marsalesi, continuano a segnalare il problema, chiedendo interventi urgenti e risolutivi, non semplici rattoppi destinati a saltare alla prima pioggia. Il timore è che, senza una manutenzione seria e programmata, le strade di Marsala continuino a peggiorare, mettendo a rischio la sicurezza di chi ogni giorno le percorre.