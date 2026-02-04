Torna la luce sulla litoranea sud di Marsala, la Provincia ha ripristinato i circuiti elettrici

Il problema dell’illuminazione pubblica sulla SP 84, ovvero la strada dei lidi sulla litoranea marsalese, è un problema che si sta portando avanti da troppo tempo. Il Libero Consorzio Comunale di Trapani sta provando a realizzare un nuovo mosaico della viabilità provinciale e la manutenzione dell’impianto elettrico per la riattivazione del sistema d’illuminazione che rimanda al primo tratto della SP 84 è un intervento tecnico, “un atto di concreta amministrazione, un impegno portato a termine dagli Uffici dell’Ente”. Lo dice il presidente dell’ex Provincia, Salvatore Quinci.

“Ogni singolo intervento che stiamo definendo, nel rispetto del programma di governo, ha anche un valore di prospettiva e per certi versi simbolico. Si tratta della volontà costante e determinata di recuperare il nostro territorio. Una strada illuminata non è soltanto una risposta alle necessarie esigenze di sicurezza. Rappresenta anche un’opera per la comunità – continua Quinci -. La Litoranea Sud di Marsala è un’arteria veicolare strategica. Raggiunge le contrade meridionali del territorio comunale ed è strategica nel periodo estivo. Illuminarla e metterla in sicurezza, come è stato fatto negli anni ed a più riprese, per superare criticità che hanno interessato la carreggiata, consegna un’opportunità di crescita per un’area che ha legittime potenzialità turistiche. Il Libero Consorzio ha dunque fatto la sua parte ripristinando i circuiti di alimentazione dei pali (115.672 euro), affiancando, in parallelo, le sue competenze a quelle riservate al Comune. Non posso che ringraziare gli Uffici del Libero Consorzio, in particolare l’ingegnera Serena Pollina, progettista e direttrice dei lavori ed il geometra Andrea Scavone, responsabile unico del procedimento, per avere dimostrato sul campo la qualità e l’efficienza della struttura amministrativa dell’Ente”.